"Ничто человеческое им не чуждо": материальное в мире российских знаменитостей

Недавно между Киркоровым и Успенской снова разгорелся конфликт, передают светские СМИ. Дело в том, что Филипп Бедросович год назад обиделся на певицу из-за того, что она является его конкурентом, так как открыла своё караоке в Москве. После этого они перестали разговаривать и Киркоров даже не захотел участвовать в её творческом вечере. Дошло до того, что поп-король отписался от всех аккаунтов Успенской и отворачивался при встрече. Артистка не понимает такого отношения и продолжает надеяться, что певец одумается и перестанет вести себя неподобающим для мужчины образом. Хотя Успенскую мало интересует отношение к ней Киркорова. По её словам “она об этом даже не думает”.

Неужели Филипп Бедросович зарабатывает так мало денег, что ему мешают конкуренты? Хотя, в столь непростое время, звезды также терпят финансовые трудности. Так известная всем (и, кстати, бывшая супруга все того же Киркорова), народная любимица Алла Пугачева сама заявила о трудностях с деньгами, из-за чего она и собирается вернуться к выступлениям и даже озвучила цены по которым готова петь. Таким образом 45-минутный концерт Примадонны обойдётся всего в 20-24 миллиона рублей. Возможно её семье не так уж легко содержать замок? Однако вряд ли это можно назвать финансовыми трудностями, ведь можно жить и поскромнее.

Не все звезды испытывают денежные проблемы. Так певец Игорь Николаев берет уроки игры в гольф. Этот вид спорта часто называют спортом миллионеров и пенсионеров, так как здесь не нужны резкие движения и решения сложных задач. А вот экипировка самая обычная, стоит около 100 тысяч рублей, не говоря уже о профессиональной. Игорь Юрьевич уже научился играть в теннис и теперь планирует к концу лета освоить науку гольфа.

В шоу-бизнесе последнее время происходят странные и порой смешные вещи. Знаменитости стараются обратить на себя внимание любыми способами, чтобы сохранить свою популярность. Так на днях некоторые откровенно желтые СМИ опубликовали новость о смерти Пугачевой, хотя она жива и здорова (тьфу-тьфу-тьфу, долгих лет жизни нашей Примадонне!). А Петросян со Степаненко продолжают смешить своим разводом и судебным дележом имущества. На что только люди готовы пойти ради денег и славы. Согласны?

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