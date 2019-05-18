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Поклонников Лолиты возмутил размер её пенсии
Анастасия ШИЛОВА   
18 Мая 2019 г.
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Осенью прошлого года известной Лолите Милявской исполнилось 55 лет, а недавно она рассказала подписчикам своего Инстаграма о размере начисленной ей пенсии. Оказалось, что звезда будет получать аж 21 тысячу рублей.

Поклонников Лолиты возмутил размер её пенсии

Лолита хотела поделиться своей радостью - ведь она ожидала, что пенсия будет намного меньше из-за невозможности доказать трудовой стаж, заработанный в Украине. Но фанаты не оценили порыв звезды, и наоборот, распекли исполнительницу, оставляя негативные комментарии.

Многие позавидовали таким начислениям и рассказали, что "не знают, как выжить на куда меньшую сумму", а некоторым приходится содержать на свою пенсию и детей. Были и те, кто удивлялся, за какие заслуги певице полагается такая сумма. Ведь обычно люди с большим стажем и образованием, которые работали всю жизнь, получают гораздо меньше. А некоторые заметили, что Лолите ещё рано выходить на пенсию, так как "её" год перенесли в связи с реформой, и удивились, почему ей выплачивают деньги уже в этом году, а не в следующем.

Кстати, не так давно другие артисты российской эстрады тоже делились размерами своих пенсий, но не хвастаясь, а возмущаясь - им полагаются совсем небольшие выплаты. Так, Роза Сябитова получает 14 тысяч рублей, а Владимир Винокур всего 10. Больше всего расстроена София Ротару, ведь ей начислили только 5 тысяч рублей. Но конечно,  знаменитости не особо расстроились, так как пенсия от государства - не основной их способ заработка. Многие из звездных пенсионеров получают хорошие гонорары от выступлений. а также одновременно занимаются бизнесом.

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