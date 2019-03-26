София Ротару показала поклонникам красавца-внука

Знаменитая певица София Ротару взбудоражила Сеть, опубликовав фото красавца-внука Анатолия Евдокименко. У артистки, как известно, единственный сын Руслан. В семье Руслана и его жены Светланы выросли сын и дочь. Анатолия назвали в честь мужа Софии Михайловны, музыканта Анатолия Евдокименко.

На днях внуку певицы исполнилось 25 лет. "Дорогой мой внук! С Днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем!" - поздравила молодого человека знаменитая бабушка и показала его фото.





Подписчики отреагировали мгновенно. "Красавец! Счастья ему!", "Какой красавчик", "Красавец", "Красавчик", "Красавчик!!! Бедные девчонки!" - пишут пользователи интернета в комментариях к снимку.

По инф. «Аргументы недели»

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