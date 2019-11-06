"Почти бывший" супруг Лолиты назвал причину их развода

Пятый муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов недавно подал на развод и заодно решил прокомментировать своё решение. По его признанию, в их семье было не принято обговаривать возникающие проблемы и недопонимания. В итоге им пришлось сразу разбираться в том, что копилось годами.

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Дмитрий считает, что в разрыве виноваты оба и очень удивлен тем негативом, который обрушила на него Лолита после расставания. Мужчина не согласен с обвинениями жены в изменах и в том, что он жил за счёт супруги и считает необходимым решать проблемы цивилизованным путём.



Острая на язык Милявская тоже не стала молчать и заявила, что Дмитрий сам из всех сил старается сделать бракоразводный процесс как можно более публичным. По словам Лолиты, ему это нужно, чтобы посещать многочисленные телешоу и рассказывать за деньги об их семейной жизни.



Оба "почти бывших" супруга, хоть и бодрятся, но тяжело переживают расставание. Лолита, например, заметно похудела и даже обратилась за консультацией к психологу. А Дмитрий лишился постоянного источника дохода, и сейчас зарабатывает тем, что даёт частные уроки игры в сквош.

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