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Лолита Милявская готова признать свой пятый брак фиктивным
Ульяна АНТОНОВА   
03 Ноября 2019 г.
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На днях стало известно, что пятый супруг Лолиты Милявской, с которым она рассталась несколько месяцев назад, официально подал на развод. До этого в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Иванов уже давно изменял жене с бизнесвумен Ольгой Кулиевой.

Лолита Милявская готова признать свой пятый брак фиктивным


Вскоре после объявления о разводе адвокат певицы заявил, что Лолита будет настаивать на том, чтобы брак (который, к слову, длился аж 9 лет) был признан фиктивным. Дескать Иванов женился на немолодой уже артистке только ради материальных благ, а потом долгое время содержал за счёт Милявской своих любовниц.

Удастся ли Лолите и её адвокату доказать корыстные мотивы Дмитрия - вопрос спорный. Но нет никаких сомнений, что процесс будет долгим и обернётся ещё не одним скандалом.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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