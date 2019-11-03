Лолита Милявская готова признать свой пятый брак фиктивным

На днях стало известно, что пятый супруг Лолиты Милявской, с которым она рассталась несколько месяцев назад, официально подал на развод. До этого в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Иванов уже давно изменял жене с бизнесвумен Ольгой Кулиевой.

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Вскоре после объявления о разводе адвокат певицы заявил, что Лолита будет настаивать на том, чтобы брак (который, к слову, длился аж 9 лет) был признан фиктивным. Дескать Иванов женился на немолодой уже артистке только ради материальных благ, а потом долгое время содержал за счёт Милявской своих любовниц.



Удастся ли Лолите и её адвокату доказать корыстные мотивы Дмитрия - вопрос спорный. Но нет никаких сомнений, что процесс будет долгим и обернётся ещё не одним скандалом.

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