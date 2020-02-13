«Отчаянные пенсионеры» Елена и Анатолий отвечают на наши вопросы

Не так давно в рубрике про блогеров старшего поколения шел рассказ о семейной паре – Елене и Анатолии, которые ведут на площадке Яндекс Дзен «Дневник отчаянных пенсионеров». Теперь вот страницы нашего сайта украсит также их интервью.

Анатолий и Елена здравствуйте! Традиционно пару слов о себе расскажите, пожалуйста.

ЕЛЕНА: Мы 35 лет в браке. Есть взрослые дети – сын и дочь. Два года назад родилась внучка. Анатолий по образованию историк, большую часть жизни работал журналистом, также был предпринимателем и преподавателем. Я – биолог. Одно время писала на темы экологии, потом работала в ботаническом саду, занималась ландшафтным дизайном.

Немного про переезд. Эта идея пришла в голову уже в зрелом возрасте или давно существовала договоренность типа: вот выйдем на пенсию и уедем?

АНАТОЛИЙ: Таких договоренностей не было. Все в нашей петербургской жизни нас устраивало. А в 2011 году, за три года до выхода на пенсию, я впервые побывал в Крыму. И влюбился. Вернулся домой и с порога сказал, что хочу остаток жизни прожить в Крыму. Жена меня тогда не поняла. Но через год мы поехали в Крым вдвоем, месяц колесили по полуострову. И когда возвращались домой, то между нами уже было полное согласие.

Точкой на карте был только Крым или другие территории тоже рассматривались?

ЕЛЕНА: Только Крым. В 90-х, когда все в стране рушилось, и не было видно перспектив, у нас была идея уехать куда-то из России. Мы рассматривали Испанию, Мальту, Болгарию, США, Аргентину. Но так и не решились. Все время останавливало понимание того, что как бы там ни было хорошо, мы будем чужаками в другой стране. А эту жизнь мы понимаем и можем ее изменить к лучшему, хотя бы для себя и своей семьи.

Что послужило мотивацией для переезда? Иногда ведь и молодые люди ее не могут найти и остаются жить там, где у них получилось родиться.

АНАТОЛИЙ: Мы легкие на подъем. Нам уже приходилось переезжать с места на место. Мы и в Москве жили несколько лет, и в Якутию на три года уезжали. «Где родился, там сгодился» - это не для нас. Нам ближе такое: «Лучше сделать и ошибиться, чем не сделать и потом всю жизнь жалеть об этом».

Что можете пожелать тем, кто вынашивает планы куда-либо переехать?

АНАТОЛИЙ: Не бояться перемен. Ведь всегда можно отыграть назад. А опыт, даже отрицательный, это все равно полезный опыт, на который вы потом еще не раз сможете опереться в жизни.

Вы довольны своей жизнью на новом месте? Наверное, уже для вас относительно новом.

ЕЛЕНА: Очень довольны. У меня, наконец, есть свой сад, о котором давно мечтала, и нет шумных соседей через стенку и над головой. Жить на земле, в своем доме – это для меня много значит. Огорчает только то, что дети и внучка теперь далеко от нас – они остались в Петербурге.

Писать дневник, вести хронику жизни, заниматься своим домом и садом – на все нужно время. Хватает ли его на что-нибудь еще? Чтение книг, например, велосипедные прогулки и т.д.

ЕЛЕНА: На пенсии время хватает на многое, тем более, у нас нет телевизора. Читаем уже не так много как в молодости, но 20-30 книг за год успеваем прочесть. Почти каждый день смотрим кино. Часто гуляем по окрестным лесам или в горах. Ищем новые маршруты. Еще мы любим ездить по Крыму, открывать для себя новые места.

У вас есть домашние питомцы. Расскажите, пожалуйста, о них и какую-нибудь забавную историю с ними связанную?

АНАТОЛИЙ: С нами сейчас живут три кошки. У нас и в квартире всегда жила кошка, либо собака, а иногда и кошка, и собака. Но оказалось, что характер животных по-настоящему раскрывается только тогда, когда они живут свободно, не ограниченные четырьмя стенами. Вдруг выяснилось, что кошки очень привязчивые существа. Они далеко не всегда гуляют сами по себе. Мы каждый вечер перед сном выходим на прогулку, и всегда нас сопровождают все три наши кошки. Как только они видят, что мы начинаем одеваться, тут же выскакивают на улицу, сидят у крыльца, ждут нас. Как преданные собаки. И будут ходить за нами в любую погоду: мороз, снег, дождь... Они, конечно, изображают независимость. То вперед убегут, то пулей промчатся навстречу, то спрячутся в кустах и неожиданно выскочат прямо под ноги. Но не уйдут, пока мы не закончим прогулку. А только мы на крыльцо, как они все дружно несутся к своему кошачьему входу и уже встречают нас в доме.

Вас, как и многих, волнуют проблемы здоровья, поддержания в нормальном состоянии веса, диеты и т.д. Что-то конкретное было взято из разных советов, что реально вам помогло? Например, суставная гимнастика, разгрузочные дни? Какой способ точно работает?

ЕЛЕНА: Нам нравится программа 10 000 шагов. Мы много ходим, активно работаем в саду, ограничиваем себя в еде. Сигареты и алкоголь остались в прошлом. Чувствуем, что здоровье и вес постепенно приходят в норму.

Есть ли вообще у вас свой секрет поддержания себя в хорошей форме? Не поделитесь?

ЕЛЕНА: О поддержании физической формы уже было сказано выше. Но главное в жизни - научиться сохранять эмоциональное равновесие. Стараемся избегать ненужных конфликтов, не выясняем отношения ни между собой, ни с окружающими. Дистанцируемся от сплетников, скандалистов, благо на нашем пути они встречаются крайне редко.

Как вы любите отдыхать?

АНАТОЛИЙ: Лена с книжкой на диване, а я в кресле пред монитором.

Считаете ли вы себя гостеприимными хозяевами? Есть ли коронное блюдо?

ЕЛЕНА: Надеемся, что гостям у нас нравится. Коронных блюд два – шашлык из куриных грудок, замаринованных в майонезе с карри, и шашлык из шампиньонов в маринаде из растительного масла, чеснока и укропа. Это готовит Толя. Он для этих целей построил специальную мангальную площадку.

Какой вид искусства вам близок и почему?

ЕЛЕНА: Мы оба любим кино и живопись. Когда были моложе и чаще путешествовали, знакомство с новыми городами начинали с выставок местных художников, с картинных галерей и т.п. Иногда покупали понравившиеся работы, знакомились с художниками. Я сама пробовала рисовать. Закончила несколько картин, а потом, как сейчас говорят, «что-то пошло не так» и я забросила это дело. Ещё я люблю керамику. Пробую сейчас работать с глиной. А Толя в свою бытность журналистом не только писал, но и рисовал карикатуры. Что касается кино, любимые режиссеры у нас – Вуди Аллен, Тарантино и братья Коэн.

Какой вид спорта вам нравится и тоже почему?

АНАТОЛИЙ: Лена спортом не интересуется. А я люблю футбол, баскетбол и борьбу. Почему? Я занимался этими видами. И даже несколько лет работал тренером по самбо.

Блогерство начиналось с Живого Журнала, теперь Яндекс Дзен. А какие еще площадки освоены или находятся в планах?

АНАТОЛИЙ: Мы на многих площадках побывали: YouTube, Instagram, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, LiveInternet, Я.ру, Twitter и еще на разных форумах. Остался только Дзен и немного ЖЖ. Новых планов нет.

В любой аудитории есть недоброжелатели. Как вы реагируете на негативные комментарии?

АНАТОЛИЙ: Мы еще в ЖЖ выработали свою политику: любое мнение допустимо, но комментарии, где есть хамство, мат, оскорбления, троллизм, мы удаляем. А авторов таких комментариев мы нетолерантно блокируем.

Чему пришлось научиться, чтобы стать блогерами? (Терминология, фотография, съемка видео и т.п.)

ЕЛЕНА: Мы работали журналистами, так что нам не пришлось учиться писать. И еще Толя фотограф. Он с детства этим увлекался, а потом, уже на пенсии, заочно учился в институте фотографии. Так что 99% фотографий, которые мы используем, авторские и хорошего качества. И все наши тексты оригинальные, мы их пишем сами, никого не копируя и никому не подражая.

Ваш жизненный девиз и пожелание читателям сайта «Мои года».

ЕЛЕНА: в молодости мы очень спешили жить. Хотелось все успеть, ничего не пропустить и все попробовать. А сейчас наш девиз можно выразить словами Кобаяси Исса: «Маленькая улитка, медленно, медленно взбирайся по Фудзи».

Публикации про уважаемых блогеров также можно посмотреть здесь:

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