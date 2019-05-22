“Особенная” дочь Ирины Хакамады рассказала о расставании с женихом

Дочь Ирины Хакамады родилась с синдромом Дауна, но используя специальные методики, мать смогла дать ей всё необходимое и помочь стать самостоятельной девушкой. Сейчас ей 21 год, она занимается танцами и любит участвовать в модных показах.

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Долгое время Мария Сиротинская встречалась с таким же “особенным” парнем — Владом Ситдиковым. Он также добился немалых успехов в жизни и стал чемпионом мира по жиму штанги лежа. Пара была счастлива, а в 2017 году даже хотели узаконить свои отношения. Сама Ирина Хакамада была не против их свадьбы, но попросила не торопиться с ЗАГСом.



64-летняя журналистка не раз заявляла, что Мария - долгожданный ребенок. Мать всегда старалась уберечь дочь от излишнего внимания и пересудов, так что долгое время скрывала её от общественности. И лишь со временем Ирина Муцуовна изменила своё решение, и начала появляться с дочкой на публике, но всё равно по-материнский переживает за все перипетии в жизни дочери.



Недавно поклонники пары заметили, что Влад и Мария больше не выкладывают свои совместные фото в Инстаграме. У девушки и вовсе появились снимки, где она обнимается с красивым и подтянутым мужчиной. Под фотографией Маша оставила подпись “Это мой любимый парень”. Кроме того, Мария поделилась, что больше не испытывает симпатии к Владу и любит другого. Сперва многие подумали, что это только шутка, но оказалось, что Мария и Влад на самом деле расстались. По словам Сиротинской, они не сошлись характерами, и теперь ей всё равно, чем занимается её бывший. Пользователи интернета предполагают, что со своим новым избранником Мария познакомилась в театре, где они вместе играют.

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