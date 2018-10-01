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Ирина Хакамада поделилась взглядами на семейную жизнь
По инф. russianshowbiz.info   
01 Октября 2018 г.
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Политический деятель и автор многочисленных курсов по саморазвитию Ирина Хакамада ответила на вопрос молодых читательниц ее блога  – как жить с мужем?

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Хакамада рассказала, что главное – оставаться интересной и не посягать на свободу другого человека. Также Ирина порекомендовала читательницам развивать свое чувство юмора, вкусно кормить, контролировать поток рассказов и находить время на саморазвитие.

Хакамада уверена, что для мужчин более привлекательна та девушка, которая интересуется их личностью, а не кошельком, придумывает семейные развлечения для взрослых и детей, не ревнует и занимается своими делами.

Кроме того, Хакамада порекомендовала следить за своим внешним видом, не позволять себе ходить в халате, оставаться верным другом и хорошей любовницей, не забывая о функциях мамы. Подводя итог, Ирина заметила, что список может быть бесконечно длинным, но главное для любой жены – оставаться интересной и самодостаточной, тогда в жизни обязательно найдется человек, который захочет стать образцовым мужем.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

По инф. russianshowbiz.info

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