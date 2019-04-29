«Он настоящий герой!»: пожилой китаец спас тонущего в бассейне мальчика

Китайский пенсионер прослыл настоящим героем. Пожилой мужчина вовремя заметил тонущего в бассейне семилетнего мальчика и сразу же ринулся ему на помощь. Момент спасения запечатлели камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошёл в китайской провинции Ляонин. На первых кадрах видео заметно, как мальчик спускается в воду, но сразу же начинает тонуть. Со стороны даже непохоже, что у мальчика есть какие-то проблемы, но опытный 63-летний пловец и бывший тренер быстро осознал всю серьёзность ситуации. Он бросил полотенце, которым только что вытирался, и прыгнул в бассейн. Пенсионер взял мальчика на руки, после чего передал юнца его матери, которая подбежала к бортику.

Пожилой мужчина отметил, что далеко не все смогут сразу понять, что человек в действительности тонет. «Его мать не понимала, что случилось, — заявил спаситель. — Она была уверена, что ее сын балуется».

Комментаторы в Сети, как оказалось, также не поспевали за опытом пожилого мужчины. Многие отметили, далеко не сразу заметили тонущего мальчика. При этом все пользователи интернета восхищались пожилым мужчиной, называя его «настоящим героем».

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Пожилые герои, проявляющие опыт и смекалку - есть и в нашей стране, конечно. В начале февраля этого года подполковник МВД в отставке Сергей Кузьмин предотвратил серьезную аварию в Шелехове Иркутской области. Мужчина ехал в маршрутке и вовремя заметил, что водитель теряет сознание и уже отпустил управление. Автомобиль потащило в кювет. Кузьмин незамедлительно подбежал к водителю и выкрутил руль, вернув колеса в безопасное положение. Вместе с другим подоспевшим на помощь пассажиром подполковник сумел переключить коробку передач и остановить автобус.

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