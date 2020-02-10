Юрий Лоза получил прибавку к пенсии

Популярный певец и композитор Юрий Лоза также рассказал о размерах своей пенсии. Ему очень повезло, что свой 60-летний юбилей он отпраздновал до того, как был принят закон об увеличении пенсионного возраста, поэтому уже сейчас может получать пособие от государства.

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По его словам, до недавнего времени он получал всего 9 тысяч рублей, а сейчас добавили еще 3 тысячи. Однако, как отметил Юрий Эдуардович, это не весь его доход. В основном он живёт за счёт выступлений и авторских отчислений от написанной музыки и текстов для других исполнителей.



На днях ему пришло уведомление, что пенсию увеличили ещё на 900 рублей - в связи с перерасчётом. Лоза всё никак не соберётся лично проконсультироваться в Пенсионном фонде. Его интересует вопрос, как изменится пенсия, когда он перестанет вести гастрольную деятельность и получать авторские гонорары.

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