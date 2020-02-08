Регина Дубовицкая недовольна пенсией, на которую «в Москве не проживешь»

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии. По словам 71-летней телеведущей, она получает всего 16 тысяч рублей в месяц.

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Руководитель юмористической программы посетовала на то, что, вероятно, недостаточно знаменита, если ей назначили такую пенсию. Телеведущая также отметила, что в Москве на такие выплаты не проживешь.



Дубовицкая призналась, что, несмотря на преклонный возраст, работает, и ей нравится её дело. Телеведущая также посоветовала зрителям «не доживать до старости», чтобы потом не переживать по поводу слишком маленькой пенсии.

По инф. rosbalt.ru

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