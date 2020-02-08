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Регина Дубовицкая недовольна пенсией, на которую «в Москве не проживешь»
По инф. rosbalt.ru   
08 Февраля 2020 г.
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Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии. По словам 71-летней телеведущей, она получает всего 16 тысяч рублей в месяц.

Регина Дубовицкая недовольна пенсией, на которую «в Москве не проживешь»


Руководитель юмористической программы посетовала на то, что, вероятно, недостаточно знаменита, если ей назначили такую пенсию. Телеведущая также отметила, что в Москве на такие выплаты не проживешь.

Дубовицкая призналась, что, несмотря на преклонный возраст, работает, и ей нравится её дело. Телеведущая также посоветовала зрителям «не доживать до старости», чтобы потом не переживать по поводу слишком маленькой пенсии.

По инф. rosbalt.ru

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