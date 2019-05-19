Неожиданные опасности обычных путешествий

Туристический сезон приближается, а вместе с ним путешественников находят опасности современных приключений. Осторожность в наше время не помешает даже в обычном городском бассейне, ведь экстрим и неожиданные сложности могут напасть на приключенца в любой момент! Мы решили рассказать вам о самых странных и внезапных туристических происшествиях последних дней.

Первой в списке оказалась обычная старушка из Китая. 62-летняя женщина утонула прямо в бассейне, хотя всего в нескольких метрах от неё находился спасатель! Но мужчина равнодушно прогуливался вдоль бортика, всматриваясь в экран своего смартфона. Лишь спустя 10 минут женщину достали из воды, но было уже поздно…

По словам родственников старушки, всего два года она была на пенсии и к тому же отличалась отличной формой. А вот спортивный комплекс, в котором утонула женщина, даже не имел лицензии на бассейн. Расследованием этого дела сейчас занимается полиция.

Австралия, наоборот, может порадовать нас чудесной историей спасения, которая не обошлась без одной жуткой детали. Отец вместе со своим 15-летним сыном 11 мая решили проплыть по бухте Дарвина на своей лодке. Но сильные волны сначала перевернули судно, а потом и вовсе разломали катамаран на части. Чтобы не утонуть, пострадавшим пришлось держаться за плавучие обломки лодки.

Родственники пропавших обратились за помощью только вечером того же дня, а спасатели нашли отца с сыном и того позже – на следующее утро. И где же здесь жуть, спросите вы? Только после своего спасения выжившие узнали, что они провели целый день в бухте, наполненной крокодилами и акулами! Им крупно повезло, ведь хищники могли напасть в любой момент, но почему-то не стали этого делать.

Ещё одна водная история произошла в Таиланде возле острова Самуи. 42-летний турист Уэсли Бейт арендовал катер вместе со своими друзьями, чтобы посмотреть на местные достопримечательности.

В лодку туристы забрались уже пьяными, так что инструкции они не исполняли и сидели прямо на борту без спасательного жилета. Капитан пытался убедить путешественников быть благоразумнее, но те не слушали. Итог был очевиден: лодку тряхнуло на волнах, а пьяный Бейт не удержался и упал в воду.

Капитан покружил вокруг места его падения, но туриста так и не нашёл. Друзей неаккуратного туриста высадили на берегу и вызвали полицию, после чего спасатели несколько дней искали пропавшего мужчину, но так никого и не обнаружили.

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Стоит отметить, далеко не все туристические истории такого рода бывают опасными. Некоторые становятся просто неприятным стечением обстоятельств, с которым приходится мириться многим путникам. Недавно к таким обстоятельствам привела пассажирка авиакомпании Spring Airlines, которая старательно задерживала взлёт самолёта из-за опаздывающей дочери.

Её даже не смутил тот факт, что дочка решила просто пройтись по магазинам аэропорта далеко не в самый подходящий момент. Женщина села в телетрапе перед входом в самолет и стала общаться с бортпроводником.

Туристка заявила, что её дочка даже вызвала полицейских, от которых потребовала задержать рейс. Справедливость и здравомыслие в итоге восторжествовали, так что пассажирки отказались от перелета, но другим 160 пассажирам пришлось полчаса ждать разрешения этой ситуации.

Это нам, обычным путешественникам, лучше сторониться всяческих проблем. А есть самые настоящие искатели этих сложностей, которые сами приманивают опасности, чтобы интереснее было! Наша страна может гордиться как минимум одним таким старичком, который в свои 67 лет отважился на самое настоящее кругосветное путешествие – Федором Конюховым. Недавно он завершил первый этап кругосветки на весельной лодке в Южном полушарии.

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