Нелли Кобзон решила разобраться в суде с должником своего супруга

Вдова Иосифа Кобзона решила привлечь к ответственности бизнесмена-мошенника, который так и не вернул её мужу 25 миллионов долларов. Нелли Михайловна обратилась в суд, чтобы добиться справедливости и забрать старый долг.

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В прошлом году не стало любимого многими артиста Иосифа Кобзона. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью, но к сожалению, победить недуг ему не удалось.



Взрослым детям и супруге Кобзона досталось не только его наследство, но и долги, с которыми артист не сумел разобраться при жизни. Как выяснилось, у певца было немало судебных споров с бизнесменом Вагифом Пейсаховым. Мужчина не раз брал деньги в долг у звезды, но вот возвращать их не любил. Три года назад бизнесмена и вовсе приговорили к шести годам тюрьмы за мошенничество, но даже суд не смог вытянуть из него 25 миллионов долларов, которые по праву принадлежали Кобзону.



Теперь вдова певца намерена добиться справедливости в суде. Пока женщина подала иск, по которому Вагифа должны признать банкротом, но суд ещё не принял дело к производству. При этом от каких-либо комментариев представители семьи Кобзона отказались.



Впрочем, даже без возвращения этих долгов за родственников Кобзона волноваться не стоит. Дочь Нелли – Наталья – проживает с детьми и с супругом-австралийцем в Великобритании. Сама жена артиста переезжать никуда и не думает, так как видит себя русским человеком, которому непросто будет прижиться в другой стране. К тому же, теперь у неё прибавится хлопот со старыми долгами супруга, но будем надеяться, что Нелли Михайловна всё-таки вернёт причитающиеся её покойному мужу деньги.

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