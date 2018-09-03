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Иосиф Кобзон похоронен на Востряковском кладбище
По инф. rosbalt.ru   
03 Сентября 2018 г.
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kobzon

Народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

Церемония прощания с Кобзоном прошла в Концертном зале им. Чайковского. На ней присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Певец был погребен в иудейской части кладбища, где находится могила его матери, передает ТАСС. Его сын Андрей Кобзон прочитал иудейскую поминальную молитву «Кадиш». Во время похорон прозвучали Гимн России и залпы почетного караула, а в конце церемонии оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из телефильма «Семнадцать мгновений весны».

Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет от онкологического заболевания.

По инф. rosbalt.ru

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