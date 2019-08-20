Наталья Ветлицкая вернулась в Москву ради собственного юбилея

Популярная певица 90-х Наталья Ветлицкая 15 лет назад покинула Россию и перебралась жить в испанский город Дения. Она почти не бывает в Москве, и лишь изредка приезжает, чтобы навестить близких и друзей.

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Говорят, что Ветлицкая сторонится соотечественников, и даже отказалась ходить в йога-центр рядом со своей виллой только потому, что директор клуба оказался выходцем из России.



Однако свой 55-й день рождения Наталья Игоревна решила отметить в Москве вместе с давней подругой Светланой Бондарчук. Известно, что этой дружбе уже почти 30 лет - когда-то муж Светланы Фёдор снял Наталью в одном из клипов, и она буквально "проснулась знаменитой". С тех пор женщины нередко проводят время вместе, в том числе и на вилле певицы в Испании.



Свой юбилей Ветлицкая отметила в московском ресторане "Уголек" - праздник получился хоть и камерным, но душевным. Именинница даже попробовала кусочек торта, хотя обычно строго следит за питанием, и сладким особо не балуется.

Кстати, по слухам, Ветлицкая приехала в Россию не просто так, а с новой программой в честь юбилея. Возможно это будет единственный концерт, где прозвучат как старые хиты, так и новые композиции. Но сама певица по этому поводу пока никаких комментариев не даёт.

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