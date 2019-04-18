«Я верю, что счастье любит тишину»: Светлана Бондарчук рассказала о разводе со своим знаменитым супругом

Светлана Бондарчук наконец-то раскрыла все карты и рассказала о настоящих причинах развода с режиссером Федором Бондарчуком. Дело совсем не в его новых отношениях, а в утрате самой любви, которую супружеская пара так и не смогла сохранить. Но даже сейчас они остаются хорошими друзьями.

Брак Федора и Светланы длился долгие 25 лет. Такие крепкие отношения, казалось бы, могут прожить вечность! Но в 2016 году им всё-таки настал конец. Потрясённые фанаты не могли найти в себе место, хотя сама супружеская пара сохраняла спокойствие.



Светлана признаётся, что её отношения с Федором были судьбоносными. Встретились они ещё в юности, когда девушке было всего 16 лет. «Но это было такое сильное чувство, настоящая первая любовь», – заявила Светлана.



Ради своего любимого она нередко забывала о работе, поставив на первое место свою семью. В 22 года Светлана вышла замуж и родила сына Сергея. После этого она стала уделять своей семье ещё больше внимания. Прошло восемь лет, и Светлана подарила своему супругу дочку Варвару. К сожалению, девочка родилась недоношенной, а спустя некоторое время врачи поставили ей диагноз, который навсегда определил жизнь Варвары – аутизм. Долгое время супружеская чета не рассказывала о своём втором ребёнке, но теперь Светлана не боится обсуждать проблемы девочки.



Сейчас Варвара живёт за рубежом. Как признаётся её мама, у девушки «всё нормально, всё прекрасно». Тяжелые ситуации в прошлом лишь сплотили семью и помогли им преодолеть сложности будущего.

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Несмотря на развод, Светлана и Федор продолжают свою крепкую дружбу. По её словам, размолвка в семье произошла из-за банального угасания былой любви. «Никто не уходил от кого-то ради кого-то другого», – заявила Светлана. Однажды супруги просто перестали проделывать ту важнейшую ежедневную работу, на которой строятся все отношения. Они перестали разговаривать о проблемах, из-за чего появились взаимные претензии.



Но если сами супруги смогли пережить развод без проблем, то для их сына Сергея это была настоящая травма. Светлана замечает, что на момент развода он был уже взрослым парнем, но всё равно очень тяжело принял такую перемену в жизни.



Сейчас Светлана и Федор пошли своими дорогами. Режиссер встречается с Паулиной Андреевой, а Светлана о своих отношениях особо никому не рассказывают. Немало слухов ходит об её отношениях с мужчинами, но сама Светлана игнорирует все домыслы и предположения. «Я верю, что счастье любит тишину», – призналась женщина.



Несмотря на разные пути, Светлану и Федора всё-таки объединяют общие дети и внуки. Они остаются друзьями, да и сама женщина не хочет выбрасывать столь значительную часть своей жизни. «Я хочу, чтобы мы общались столько, сколько будем живы», – заявила Светлана.

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