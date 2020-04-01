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«Наконец-то я полноценно занимаюсь личной жизнью»: Лолита рассказала о своём возлюбленном
Егор СТУКОВ   
01 Апреля 2020 г.
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Совсем недавно Лолита встретила нового возлюбленного. Состоятельный бизнесмен сумел осчастливить певицу, в чём она сама не раз признавалась. Однако же показаться на публике вместе с избранником артистка не хочет, да и скрепить союз узами брака совсем не торопится.

«Наконец-то я полноценно занимаюсь личной жизнью»: Лолита рассказала о своём возлюбленном


Стоит заметить, что Лолита ещё даже не закончила с бракоразводным процессом. Её уже почти экс-супруг написал донос на её адвоката якобы из-за несоблюдения карантина, так что заседание пришлось перенести. А сейчас суды и вовсе закрыты, так что разбираться с этим делом придётся после карантинных дней.

Впрочем, для Лолиты судебные «бумажки» не имеют никакого значения, ведь она считает себя вполне свободной женщиной. К тому же рядом с ней есть прекрасный бизнесмен, с которым певица уже успела отдохнуть в Израиле. А с приходом карантина, который отменил концерты певицы, Лолита стала проводить гораздо больше времени с новым избранником.

– Наконец-то я полноценно занимаюсь личной жизнью, – заявила певица в беседе с журналистами.

В то же время Лолита отметила, что не имеет желания съехаться со своим спутником жизни. Это не отменяет встреч и частых разговоров по телефону, но расстаться со своим жилищем артистка пока не готова.

– Я просто очень люблю свою квартиру, для меня психологически невозможно переселиться с вещами, не могу представить, что я бы переехала к нему в дом и моталась бы с сумкой туда-сюда, – призналась Лолита. – Хотя мне в принципе нужны только спортивные штаны. Плюс у нас пока прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в загс, мы взрослые люди, пока нам хорошо так.

56-летняя Лолита слишком любит свою свободу, и расставаться с ней не намерена. К тому же недавно она уволила помощницу по дому, так что теперь она сама занимается домашними делами. Карантин оказался как нельзя кстати, ведь у певицы освободилось время для хлопот по дому.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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