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Лолита Милявская после развода встретила новую любовь
По инф. argumenti.ru   
11 Февраля 2020 г.
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Известная российская певица Лолита Милявская рассказала о своем новом избраннике, с которым они недавно вернулись из Израиля. Знаменитость поделилась, что на отдыхе они пили вино, а по утрам купались в бассейне.

Лолита Милявская после развода встретила новую любовь


- Он у меня человек непубличный. У него серьезная должность, - отметила певица в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Лолита призналась, что у них была договоренность до определенного момента не появляться вместе на публике. Однако певица не скрывает, что скоро всем покажет своего мужчину. По её словам, все расходы в отпуске (а это примерно 250 тысяч рублей) оплачивал её возлюбленный, и она этим довольна.

- Я всего один раз совершила ошибку, когда за все платила я. Все мои остальные мужчины были достойными людьми, - пояснила певица.

При этом Лолита добавила, что после расставания с пятым мужем Дмитрием Ивановым ей стали постоянно писать «больные люди» и «предлагать себя».

По инф. argumenti.ru

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