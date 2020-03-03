«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело»: Михаил Ефремов рассказал о неприятной травме

Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной площадке.
Наш герой даже не хотел особо рассказывать о своей травме. По его мнению, народ объяснил бы падение тем, что актёр снова выпил слишком много алкоголя. В это же время Ефремов утверждает, что травму он получил, находясь в абсолютно трезвом состоянии – виной всему обычная случайность.
Случайность или нет, обращаться к доктору актёр не стал. Из Юрмалы он поехал в Москву и уже там занялся съёмками сериала о вампирах. Артисту пришлось активно ходить по площадке с весомым гримом, но травма порой давала о себе знать, так что Ефремов не упускал возможности отдохнуть в перерывах между дублями.
– Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело. Да и вообще, я не такой, каким меня представляют. Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь, – признался Михаил Олегович.
Однако эта стеснительность не мешает Ефремову показывать на публике свой, мягко говоря, сложный характер. Не перечесть, сколько раз артист попадал на первые полосы российских СМИ из-за своих громких выходок. Наш герой и так имеет очень даже импульсивный характер, так ещё и его пристрастие к алкоголю повышает градус напряжения. Порой артист становится откровенно агрессивным под действием спиртного.
Здесь можно вспомнить о пьяных дебошах, о драках в различных увеселительных заведениях, а порой даже потасовках на собственных выступлениях. Чего стоит его прошлогодний спектакль в Самаре. Тогда поклонникам артиста пришлось целых полчаса ждать его появления на сцене, а потом ещё и терпеть выходки явно подвыпившего актёра. В тот раз Ефремов даже не удержался и обматерил одного из гостей, который попросил актёра говорить громче.
Так что назвать Михаила Ефремова «белым и пушистым» точно нельзя. Сам он заявляет, что такие «представления» останутся в прошлом. Сейчас семья для него на первом месте – у артиста аж шесть детей от разных браков. К тому же, под конец прошлого года артист стал дедушкой, так что семейных забот вместе с внучкой Аллой у него прибавилось.
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