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Михаил Ефремов сыграет старого вампира
Сусанна Альперина, "Российская газета"   
16 Февраля 2020 г.
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Пилотный эпизод сериала "Вампиры средней полосы" участвовал в конкурсной программе фестиваля "Пилот" в 2018 году. Проект получил отличные отзывы критиков. "Вампиры" попали в списки самых ожидаемых российских сериалов.

Михаил Ефремов сыграет старого вампира


Однако, почти два года о проекте не было никаких вестей, и вот объявлено, что сериал "Вампиры средней полосы" вошел в оригинальные проекты видеосервиса START, и уже начались его съемки. С одним лишь изменением, но каким! Главную роль - лидера смоленских вампиров - сыграет Михаил Ефремов. В пилотной серии же в этой роли выступил Юрий Стоянов и даже получил на фестивале "Пилот" награду за эту работу как лучший актер.

Все, кто знают Михаила Ефремова, догадываются, что он не подведет. Но на месте видеосервиса START имело бы смысл и выложить пилот со Стояновым - это привлечет еще большую аудиторию. Зрители станут сравнивать. Впрочем, можно уверенно сказать, что в любом случае сериал без просмотров не останется.

- Смоленск - среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы... В Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней... Их мирная жизнь оказывается под угрозой..., - говорится в аннотации комедийного детектива.

Возглавляет вампирскую "ячейку общества" самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович (Михаил Ефремов), а следят за соблюдением вампирско-мирских законов "хранители" во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева). Съемки восьми серий первого сезона пройдут в Москве, Смоленске и Московской области.

Михаил Ефремов, актер:

"Мне нравятся комедии, ирония. Это же всё улыбки. А улыбок мало на наших лицах. А вампиры - это такая необычная штука, ну совсем уж смешная, поэтому и согласился играть роль. У нас в России же всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие как в западных фильмах, тут появятся в первый раз. То-то и смешно, что на нашем материале будут этакие вот вампиры. Режиссер Антон Маслов - очень серьезный человек, но очень заливисто смеется. Мне нравится с ним работать, по-моему, он знает, чего хочет".

Антон Маслов, режиссер:

"В России всегда все иначе: мы иначе живем, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф нашей истории в том, что вампиры у нас - положительные ребята. Они мудрые, добрые, они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми несмотря ни на что. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас".

По инф. "Российской газеты"

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  • Михаил Ефремов сыграет старого вампира
    Пилотный эпизод сериала "Вампиры средней полосы" участвовал в конкурсной программе фестиваля "Пилот" в 2018 году. Проект получил отличные отзывы критиков. "Вампиры" попали в списки самых ожидаемых российских сериалов.
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