Михаил Ефремов сыграет старого вампира

Пилотный эпизод сериала "Вампиры средней полосы" участвовал в конкурсной программе фестиваля "Пилот" в 2018 году. Проект получил отличные отзывы критиков. "Вампиры" попали в списки самых ожидаемых российских сериалов.
Однако, почти два года о проекте не было никаких вестей, и вот объявлено, что сериал "Вампиры средней полосы" вошел в оригинальные проекты видеосервиса START, и уже начались его съемки. С одним лишь изменением, но каким! Главную роль - лидера смоленских вампиров - сыграет Михаил Ефремов. В пилотной серии же в этой роли выступил Юрий Стоянов и даже получил на фестивале "Пилот" награду за эту работу как лучший актер.
Все, кто знают Михаила Ефремова, догадываются, что он не подведет. Но на месте видеосервиса START имело бы смысл и выложить пилот со Стояновым - это привлечет еще большую аудиторию. Зрители станут сравнивать. Впрочем, можно уверенно сказать, что в любом случае сериал без просмотров не останется.
- Смоленск - среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы... В Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней... Их мирная жизнь оказывается под угрозой..., - говорится в аннотации комедийного детектива.
Возглавляет вампирскую "ячейку общества" самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович (Михаил Ефремов), а следят за соблюдением вампирско-мирских законов "хранители" во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева). Съемки восьми серий первого сезона пройдут в Москве, Смоленске и Московской области.
Михаил Ефремов, актер:
"Мне нравятся комедии, ирония. Это же всё улыбки. А улыбок мало на наших лицах. А вампиры - это такая необычная штука, ну совсем уж смешная, поэтому и согласился играть роль. У нас в России же всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие как в западных фильмах, тут появятся в первый раз. То-то и смешно, что на нашем материале будут этакие вот вампиры. Режиссер Антон Маслов - очень серьезный человек, но очень заливисто смеется. Мне нравится с ним работать, по-моему, он знает, чего хочет".
Антон Маслов, режиссер:
"В России всегда все иначе: мы иначе живем, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф нашей истории в том, что вампиры у нас - положительные ребята. Они мудрые, добрые, они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми несмотря ни на что. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас".
Пилотный эпизод сериала "Вампиры средней полосы" участвовал в конкурсной программе фестиваля "Пилот" в 2018 году. Проект получил отличные отзывы критиков. "Вампиры" попали в списки самых ожидаемых российских сериалов.
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