«Когда его нет, получилась какая-то пустота»: вдова Георгия Данелии рассказала о семейной трагедии и спектакле «Кин-дза-дза!»

Георгий Данелия был легендой отечественного кинематографа. Он подарил всем жителям Советского Союза любимые фильмы, которые мы не перестаём пересматривать до сих пор: «Мимино», «Не горюй», «Кин-дза-дза!». Совсем недавно, 25 августа, культовому режиссёру могло исполниться 89 лет.

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Георгий Николаевич Данелия покинул этот мир 4 апреля 2019 года. Времени прошло совсем ничего, так что горькая печаль близких ему людей всё ещё не успела ослабеть. Впрочем, как рассказала вдова кинематографиста Галина Ивановна, на день рождения супруга ничего не поменялось. Она взяла дочку, внуков и поехала к нему «в гости, на Новодевичье кладбище». После этого женщина вернулась домой, накрыла там большой стол и отпраздновала вместе с семьёй день рождения любимого человека.



Однако потеря Данелии всё-таки сказалась на его близких. «Это очень сложно… Георгий Николаевич был человек магический, – передаёт слова Галины «Телепрограмма», – Он умел всех подчинить себе – незаметно так, очень незаметно, с юмором… И сейчас, когда его нет, получилась какая-то пустота, очень-очень большая. Пока еще я не могу прийти в себя. Очень трудно. Даже депрессия у меня».



Спасение от своего горя Галина Ивановна находит в работе. Ей надо заботиться о питерском театре Георгия Данелии, где думают о постановке пьесы, посвящённой памяти Мастера – «Кин-дза-дза!». Работа очень сложная и объёмная, признаётся Галина, так что о точной дате выхода спектакля речь пока не идет. Но приблизительные рамки назвать всё-таки можно: зрители, скорее всего, смогут увидеть его уже в следующем году.

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