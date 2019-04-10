«Он создал мир невероятной силы, обаяния, нежности...»

Прощание с Георгием Данелией в Доме кино стало третьей за очень короткий срок траурной церемонией: до того кинозрители и коллеги прощались с режиссером Марленом Хуциевым и актером Алексеем Булдаковым. Сам же Данелия, скорее, «замыкает» другую троицу из трех великих советских комедиографов: вместе с Леонидом Гайдаем и Эльдаром Рязановым.

Такую параллель провел первый из выступавших, режиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. Он отметил, что сам пришел в кино благодаря Данелии и «снял шесть картин в его объединении».

«Эпоха закрывается, и начинается другая эпоха: на мой взгляд, настоящие великие художники начинают свою жизнь после ухода из этого мира, — сказал Шахназаров. — Очень редко кто из режиссеров обладает неповторимым стилем, когда ты можешь определить автора, не читая титров. Но достаточно увидеть три кадра — и ты понимаешь, что это снял Георгий Николаевич Данелия. Его основной тезис был: кино должно быть добрым, кино должно дарить надежду, и его кино дарило эту надежду».

Любопытно, что сам Данелия слово «комедиограф» не любил. Об этом поведал актер Евгений Стеблов, сыгравший такую светлую роль в фильме «Я шагаю по Москве».

«Как-то мы с покойным Юрой Богатыревым вели „Кинопанораму“, еще в советское время. И я брал интервью у Георгия Николаевича, — рассказал Стеблов. — А в подводке диктор назвал его комедиографом. Потом Георгий Николаевич позвонил мне и сказал: „Я тебя очень прошу, сделай все, чтобы это определение ‚комедиограф‘ не звучало“. И я все сделал, чтобы это заменить. Он был значительней гораздо. Он был один из тех, кто создавал тот мир, ту атмосферу».

Стеблов тоже «крестник» Данелии в кино, как и Шахназаров. «Он мой крестный отец в кино и учитель, хотя и говорил, что никогда ничему не учил, — вспоминал Евгений Юрьевич. — Это было какое-то чудо! Когда я с ним работал, это было само собой, как дышать! Когда я попал в „Я шагаю по Москве“, я был студентом второго курса и, конечно, хотел сниматься. Но тут я не просто попал в кино, а попал в свое кино. Потому что мир Георгия Николаевича оказался настолько близок к моему, что это невозможно передать».

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«Мир его картин очень густонаселенный, картины все разные по жанру, вроде бы и общего ничего: „Сережа“ и „Мимино“ „Путь к причалу“ и „Кин-дза-дза“, — говорил актер Александр Адабашьян. — Но тем не менее, это один мир, в нем свои праведники и грешники, негодяи, жулики, красавицы, но все это было перетоплено любовью к персонажам и зрителю. Он был человеком Возрождения, он ведь до режиссуры был хорошим художником. И у него было абсолютное чувство юмора».

Председатель комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что с утра вел прием граждан, и все просили его поклониться Данелии. Депутат и артист отметил, что два великих грузина, Хуциев и Данелия, сняли два самых замечательных фильма о Москве.

Прозвучали на церемонии и голоса интеллигенции, скорее, оппозиционной — к которой и сам покойный принадлежал. Это никоим образом не выпячивалось (да и воинский почетный караул стоял у гроба). Сказали то, что было уместно сказать.

Известный журналист и художник Юрий Рост, которому выпало счастье дружить со множеством знаменитостей (и, увы, хоронить столь многих из них), сказал, что фильм «Кин-дза-дза» был совместным пророчеством режиссера Данелии и сценариста Резо Габриадзе, и предвидели-то они «наше ржавое будущее».

При этом Рост также вспоминал, что Данелия «любил жить, ошибаться и не признавать своих ошибок, а потом как будто признавать их, но на самом деле, нет». «Он создал мир невероятной силы, обаяния, нежности, — подчеркнул Юрий Рост. — Когда-то я ему сказал, что задача художника, по Брэдбери — „возьми меня за руку и переведи через эту ночь“. Вот он брал за руку и переводил через эту ночь».

Наиболее, пожалуй, страстно прозвучало выступление режиссера Татьяны Ильиной, которая вместе с Данелией создавала последний его фильм — модернизированный и анимационный ремейк «Кин-дза-дза».

«Игровая картина была предупреждением, а анимационная — уже констатация, — подчеркнула она. — От общества откололся огромный культурный пласт, кусок планеты, связанный тонким мостиком. И если мы не будем по этому мостику ходить и выстраивать его, этот пласт отколется окончательно».

Таким образом, оппозиционные кинематографисты, как бы и ненавязчиво, отметили, что «ржавое будущее», предсказанное в 1980-е, в наши дни наступило, хотя оно и не безнадежно. Режиссер рассказала, что фильм смотрят дети разных возрастов, от шести лет, и прекрасно все в нем понимают. И выразила надежду, «что наши семена в их сердцах прорастут правильно», и на убогой и безрадостной планете Плюк, где происходит основное действие, наконец, вырастут деревья.

Коллеги-кинематографисты подчеркивали мужество и характер Данелии. «Он сопротивлялся до последней минуты, и последний сценарий написал в конце января, — подтвердил Юрий Рост. — Маленький, но сценарий». «У нас был случай в начале нашей совместной работы, в 2007 году: ему только что сделали шунтирование. И он пришел через десять дней на студию в белой рубашке с кровавым пятном на сердце, и работал, — рассказала Татьяна Ильина. — После этого все ребята на студии целый месяц ходили на работу вовремя». Но, видимо, только месяц, все-таки чудес не бывает.

Естественно, на церемонии было очень заметно грузинское присутствие. «Великим русским грузином» назвал Данелию продюсер Сергей Сельянов. «Он вобрал в себя лучшие качества двух наших народов. И его фильмы — культурное взаимообогащение двух великих культур. Евгений Леонов и Серго Закариадзе, Никита Михалков и Вахтанг Кикабидзе, Софико Чиаурели и Анастасия Вертинская. Это все единое, все наше, то, что нас роднит навеки, — подчеркнул Сельянов. — Он завещал, что Россия и Грузия возвернутся к тому братству, которое нас веками объединяло».

Юрий Рост рассказал, что Данелии «до последнего звонили» и Резо Габриадзе, и Олег Басилашвили, и Вахтанг Кикабидзе. «Гия, спасибо тебе за 50 лет нашей дружбы, за любовь зрителя, за наши чудесные веселые дни», — написал Кикабидзе уже в прощальном письме.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе зачитал телеграммы соболезнования от президента Саломе Зурабишвили и премьера Мамуки Бахтадзе. «Грузины гордятся его творчеством, которое продемонстрировало, сколь велика роль культуры в отношениях между людьми. Искусство обладает силой, которую невозможно превозмочь ни политикой, ни грубой силой», — подчеркнула президент Грузии.

Священник о. Георгий зачитал телеграмму от патриарха Грузинской православной церкви Ильи II. «Ощущение близости к родине неизменно сопровождало его, — отметил патриарх. — В нем жили грузинская душа и характер, он был великим русским и грузинским кинорежиссером».

Среди гостей была одна из звезд грузинской политики Нино Бурджанадзе. Она привезла на могилу Данелии горсть грузинской земли и выразила надежду, что добро восторжествует на грузинской и российской земле.

Людей пришло много, к открытию перед Домом кино собралась масса благодарных кинозрителей, желающих проститься с любимым режиссером. Вынос гроба сопровождался морем аплодисментов. Сегодня же Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилами академика Льва Ландау и кинорежиссера Станислава Говорухина.

По инф. rosbalt.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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