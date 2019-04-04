Нас покинул Георгий Данелия

В Москве ушел из жизни легендарный советский кинорежиссер Георгий Данелия. Ему было 88 лет. Данные о кончине режиссера в столичной больнице подтвердили его близкие.

Данелия в феврале попал в больницу с воспалением легких после того, как почувствовал себя плохо и стал жаловаться на одышку. Его ввели в медикаментозную кому, из которой он вышел в конце февраля.

Буквально на днях родные Данелии сообщали, что в его состоянии наметились улучшения. По словам супруги Данелии, передает телеканал «360», он умер от остановки сердца.

Георгий Данелия — советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, публицист, член Союза кинематографистов СССР. Данелия окончил Московский архитектурный институт, а также Высшие режиссерские курсы. С 1959 года стал режиссером-постановщиком «Мосфильма».

Данелия родился в 1930 году в Тбилиси. Широкой публике режиссер известен благодаря своим работам — «Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза».

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

***

«Очень тяжело говорить каждый день про кого-то. Уходят замечательные люди», — так прокомментировал кинорежиссер и первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко уход из жизни своего коллеги Георгия Данелия. По словам Бортко, Данелия был частью советского и российского кино, причем значительной частью. ***

Вдова знаменитого кинорежиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия сообщила, что супруг умер от остановки сердца. По ее признанию, она желала бы похоронить мужа на Новодевичьем кладбище в Москве. Галина Данелия рассказала, что незадолго до смерти у супруга развилась острая сердечная и дыхательная недостаточности. ***

Директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров прокомментировал новость о кончине коллеги по цеху Георгия Данелии. Он назвал его смерть драматическим событием. По мнению Шахназарова, Данелия был великим режиссером и художником огромного масштаба. Шахназаров также отметил, что Данелия был его учителем. «Он оказал большое влияние на кинематограф. Это большая потеря», — сказал РИА «Новости» Шахназаров. *** Кинорежиссер Георгий Данелия дарил всем огромную радость жизни, с самых первых до самых последних его фильмов. Так было и так останется навсегда, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По словам Швыдкого, сообщает ТАСС, Данелия открывал зрителю не только Грузию, но и Москву, открывал своими фильмами мир людей, которых хочется любить. Данелия понимал цену жизни, любви, страстей и человеческого достоинства, и сам он был в высшей степени мудрым и достойным человеком, подчеркнул Швыдкой. Он отметил, что Данелия ушел вслед за своим товарищем Марленом Хуциевым и выразил надежду, что бог даст — на небесах они встретятся и им будет хорошо. ***

Актриса Галина Польских скорбит по скончавшемуся Георгию Данелии. В эфире радио Sputnik артистка напомнила, что снялась у Данелии в одном фильме «Я шагаю по Москве». По мнению Польских, ей очень повезло работать вместе с таким талантливым человеком, как Данелия. Актриса назвала его очень интересным режиссером и просто замечательным человеком. «Очень жаль, светлая ему память», — сказала Галина Польских. *** Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Георгия Данелия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Выдающийся режиссер, сценарист, яркий и неординарный человек, Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе. Через всю свою жизнь и творчество он пронес уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям», — отмечается в сообщении. По словам Путина, добрая, светлая память о Данелии останется навсегда. ***

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ