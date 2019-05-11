Как оставаться яркой кокеткой в 90 лет знает блогер Элен Рут ван Винкл

Когда смотришь фотографии в блоге девяностолетней американки Элен Рут ван Винкл, который она ведет в сети Instagram, в голове крутится лишь одно - феерично! Скучные наряды, сдержанные образы, утонченный и не кричащий макияж - точно не про нее. В этом легко убедиться с самых же первых постов, размещенных на страничке бабушки. А вот и сама Элен собственной персоной.

В описании профиля озорной дамы написано: "Краду ваших мужчин с 1928 года". Наверное, таким образом был обозначен год рождения звезды Instagram. 90 лет дама уже точно успела отметить. Похоже, что она и сама была удивлена такой внушительной цифре прожитых лет.