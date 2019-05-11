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Как оставаться яркой кокеткой в 90 лет знает блогер Элен Рут ван Винкл
Наталья ЛАНИНА   
11 Мая 2019 г.
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Когда смотришь фотографии в блоге девяностолетней американки Элен Рут ван Винкл, который она ведет в сети Instagram, в голове крутится лишь одно - феерично! Скучные наряды, сдержанные образы, утонченный и не кричащий макияж - точно не про нее. В этом легко убедиться с самых же первых постов, размещенных на страничке бабушки. А вот и сама Элен собственной персоной.

Когда смотришь фотографии блога девяностолетней американки Элен Рут ван Винкл, который она ведет в сети Instagram, в голове крутится лишь одно - феерично!

 

В описании профиля озорной дамы написано: "Краду ваших мужчин с 1928 года". Наверное, таким образом был обозначен год рождения звезды Instagram. 90 лет дама уже точно успела отметить. Похоже, что она и сама была удивлена такой внушительной цифре прожитых лет.

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Публикация от BBY BADDIE

Конечно, небезынтересно было узнать, как же такая взрослая женщина попала в сети популярного приложения. Как и во многих случаях, виртуальный мир был открыт бабушке младшим поколением, а если быть точнее - правнучкой. В интервью одному из изданий продвинутая дама рассказала, что любит развлекаться. Но никогда не могла и подумать, что размещать свои фотографии в интернете будет настолько весело. Она поразилась тому, что ее первые снимки посмотрело очень много людей. К слову, подписчиками, которые следят за жизнью героини странички, являются 3,8 миллиона человек.

Стоит отметить, что Элен находится просто в отличной форме, и нередко она публикует снимки в откровенных открытых нарядах и даже купальниках. И далеко не каждая модница и просто не боящаяся разных колких мнений девушка решится примерить на себя такие ультраяркие образы, которые демонстрирует дама на своей страничке. В этом можно легко убедиться.

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Публикация от BBY BADDIE

Стиль, который выбирает Элен для многих своих фотографий, называется "пин-ап". Это тяготение к пятидесятым годам прошлого века, яркое творческое направление, которое подразумевает образ юной кокетки, не боящейся немного обнажиться, быть чуть-чуть неуклюжей, транслировать некоторую игривость, восхищение и другие подобные эмоциональные посылы. Кажется, где девяностолетняя бабушка, а где этот стиль, но тем не менее американской даме удается существовать в нем очень органично.

А вот так Элен может зажигательно веселиться на каком-то всеобщем празднике. Бабушка комментирует, что это была одна из лучших ночей в ее жизни.

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Публикация от BBY BADDIE

Посмотрев множество постов Элен, кажется, что она просто создана для того, чтобы вызывать бесконечный интерес и нести хорошее настроение людям. Радужные, всегда неожиданные образы и везде приветливость и очаровательные улыбки. Ее блог был создан для развлечения, рассказывала как-то Элен, таким он является и до сих пор. А вот так блогер выглядела когда-то.

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Публикация от BBY BADDIE

Бабушка очень любит музыку. Известно, что она посещает много музыкальных вечеринок, в том числе не обходит вниманием и премии MTV. Еще она снималась в клипе у Fergie и стала обладательницей премии Shorty в номинации «Инстаграмер». Проживает Элен Рут ван Винкл в Уильямстауне, в штате Кентукки. А найти в соцсети бабушку, которая точно не даст заскучать, можно вот по этому адресу: https://www.instagram.com/baddiewinkle/.

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