Из жизни миллиардерш: обнародованы фото юной Кайли Дженнер

Очередная порция новостей поступила с просторов звёздного мира «Семейства Кардашьян». Ким Кардашьян недавно опубликовала архивные фотографии ещё юной сестры Кайли Дженнер на своём Instagram-аккаунте.

На двух фотографиях оказалась 10-летняя Кайли вместе со Скоттом Дисиком, мужем Кортни – самой старшей сестры в семействе. «Ты мне как брат, – призналась Ким, обращаясь к Скотту, которого она знает уже 15 лет. – Я наблюдала, как ты рос, а теперь ты стал самым лучшим отцом и другом. Счастлива, что ты есть в нашей жизни».

О любви к родственнику, который недавно отпраздновал свой день рождения, написала также сама Кайли Дженнер.

К слову, совсем недавно девушка поделилась с поклонниками другими детскими фотографиями. Целых три снимка, на двух из которых Кайли позировала с друзьями из школы, а на одном даже показалась в купальнике.

Кайли Дженнер успела прославиться ещё в 2007 году с премьерой реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Тогда девочке было всего девять лет, но такой эффектный дебют открыл для неё путь к успешному будущему. В 2016 году она стала основателем собственного косметического бренда Kylie Cosmetics, и уже сегодня на её счету имеется целый миллиард долларов!

Любопытно, что именно Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире по версии Forbes. Вспоминая тему денежных рекордов, неизбежно натыкаешься на Джеффа Безоса – самого богатого человека в мире. Недавно отличилась его жена, Маккензи Безос, которая пожертвовала половину своего 37-миллиардного состояния на благотворительность.

Её поступок в очередной раз доказывает, что благотворительность – дело не зазорное! Богатые люди и вправду могли бы решить многие проблемы, если бы они почаще делились своими финансами с людьми бедными, людьми нуждающимися. И это не я предложил, это идея главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития Сергея Гуриева.

Молодым богачам, понятное дело, на благотворительность деньги отдавать рано – ещё сами не заработали достаточно! Конечно, многим из них помогают успешные родственники, но есть среди молодежи свои таланты, которые добиваются всего собственным умом.

Об этом недавно писал журнал Forbes, выделив топ-30 представителей самой перспективной молодежи России. Но не только в нашей стране – во всём мире наблюдается тенденция на «омолаживание» миллиардеров. Богатство в США и Азии уходит в руки молодых и талантливых людей, которые способны идти в ногу со временем и привлекать на свою сторону обеспеченных инвесторов.

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