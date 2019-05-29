Миллиардерша-разведенка: «У меня несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться»

Многие называли бывшую жену основателя Amazon Джеффа Безоса небывалой счастливицей, ведь после развода со своим крайне богатым мужем она получила 37 миллиардов долларов! Вдобавок к этому Маккензи Безос оказалась простым человеком с огромным сердцем, ведь она решила пожертвовать половину этого состояния на благотворительность.

Ещё в 2010 году миллиардеры Уоррен Баффетт и Билл Гейтс начали благотворительную кампанию «Клятва дарения», в рамках которой очень и очень богатые люди могут пожертвовать свои деньги на добрые дела. Теперь к таким людям присоединилась бывшая супруга самого богатого в мире человека Джеффа Безоса.

«У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться, – заявляет Маккензи. – Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным». По поводу этого комментария уже высказался сам Безос, который был горд за решение своей экс-супруги.

Об одном из самых громких разводов этого года мир узнал ещё в январе. Безос завёл роман на стороне с телеведущей Лорен Санчес, да и в его семье на тот момент далеко не всё было гладко. По закону имущество, нажитое за время семейной жизни, Джефф и Маккензи должны были поделить поровну. Сложно сказать, был ли составлен какой-то брачный контракт, но экс-супруга получила очень даже внушительную сумму, хотя большую часть денег она всё-таки оставила Безосу. Любопытно, что после развода Маккензи попала на 22-ю строчку в рейтинге миллиардеров Bloomberg с 36,6 млрд долларов в кармане. А Безос со своими 114 млрд долларов так и остался на первом месте в этом списке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Вообще вопрос денег в семейных отношениях богатых людей играет очень важную роль. Вспомнить только громкий развод Петросяна и Степаненко, который гремел на всю страну во многом из-за сложной дележки имущества. В семье знаменитого актёра Спартака Мишулина появилась другая проблема в виде упорного Тимура Еремеева и ещё одного предполагаемого родственника – Эдуарда Сорокина, который претендует на наследство советского артиста. А актрисе Татьяне Васильевой вообще пришлось покупать квартиру, чтобы наконец-то увидеться с внуками и разобраться в ссоре с собственной невесткой.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ