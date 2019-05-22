На кого равняться внукам? Опубликован список перспективных имен среди российской молодежи

Российская версия журнала Forbes представила первый топ-30, куда вошла самая перспективная молодежь страны. Самых талантливых ребят и девушек искали в десяти категориях. Любопытно, а знают ли эти имена ваши внуки - ведь им предстоит жить в одном мире с этими людьми, на глазах добивающимися успеха?

Так, из артистов в рейтинг попала певица Монеточка (наверное, ее хорошо знают ваши внуки - можете у них узнать, кто такая).

Исследование Forbes намекает нам на то, что не только Америка, но и Россия богата талантами, которые могут прославиться на весь мир. Да и в целом образ старика-капиталиста, который успел накопить огромное состояние за свою долгую жизнь, уходит в прошлое. Миллионеры (особенно в США, вспомнить только основателя cоциальной сети Facebook Марка Цукерберга) с каждым годом становятся всё моложе, а богатство уходит в руки молодых, которые умеют приманивать на свои высокотехнологичные проекты обеспеченных инвесторов. Важно и то, что современный рынок создал крайне удачные условия для скоростного обогащения. Самый главный фактор здесь: удобный и быстрый поиск стартового капитала. Так называемые стартапы, то есть начинающие компании с их порой сумасшедшими идеями, сейчас могут без лишних проблем заручиться поддержкой обеспеченных инвесторов, которые готовы рискнуть ради шанса на получение огромной прибыли. Здесь молодым предпринимателям очень помогают современные биржи и криптовалютный рынок, ведь с их помощью можно быстро привлечь очень выгодные инвестиции.

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Среди спортсменов были отмечены форвард хоккейной сборной России Кирилл Капризов и перешедший в «Монако» после футбольного ЧМ-2018 полузащитник Александр Головин.

Перспективными в сфере бизнеса и инвестиций были признаны управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко и инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский.

Из представителей блогерского сообщества издание «поставило» на Настю Ивлееву.

По инф. rosbalt.ru

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