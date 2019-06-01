Иван Краско хочет переехать в дом ветеранов

88-летний актёр Иван Краско всерьёз задумался о переезде в Дом ветеранов сцены, чем озадачил друзей и поклонников. Дело в том, что родственники звезды уже давно поделили всё его имущество между собой, а самому Ивану Ивановичу теперь буквально некуда податься.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Основную часть недвижимости получила Юлия — дочь Краско от второго брака. Она проживает за границей, но при оформлении гражданства обратилась к отцу, который и помог ей, заодно переписав имущество на дочь. Сын актёра, Андрей Краско, незадолго до смерти купил дачу под Питером, которую Иван Иванович затем решил продать, чтобы разделить денежные средства между родственниками. На свою долю он планировал приобрести комнату в коммуналке, но неожиданно для всех сыграл свадьбу с Натальей Шевель. Молодая супруга предпочла потратить эти деньги на себя, меняя роскошные наряды и много путешествуя. А квартиру Краско-младшего тоже забрали алчные родственники.



Ранее Ивану Ивановичу губернатор подарил недвижимость в центре Питера. Однако эту квартиру Краско отдал одной из жён — Наталье Вяль, и их детям. Впрочем, Наталья прописала супруга в ней, когда ему негде было жить. Теперь знаменитость вынужден ютиться в одной из комнат у Натальи Николаевны, но он благодарен ей за возможность жить рядом с сыновьями.



Соседи актёра, ставшие свидетелями раздела имущества, возмущены таким поведением его родни и переживают за него. В театре не хотят выделять жильё для Краско, так как уверены, что и эту квартиру он отдаст бывшим жёнам, которых совершенно не волнует его жизнь.

Другие истории о наследственных спорах - по ссылке

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ