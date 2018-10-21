Иван Краско все-таки развелся с женой... Занавес?

Как оказалось весьма пожилой актер Краско и его молодая супруга Шевель подали на развод еще месяц назад и на данный момент они уже расторгли брак. Их совместная жизнь продлилась только три года и за это время успели многое пережить. Пара часто бывала на различных ток-шоу, где об их личной жизни становились известны все мельчайшие подробности. Официальная версия событий такова: настоял на разводе сам Краско по причине отказа 28-летней Шевель родить ему ребенка. Ходили слухи, что у молодой супруги есть любовник, однако она опровергала подобные сплетни. Нежелание иметь детей девушка объясняет отсутствием нормального жилья и возрастом мужа. Сейчас Ивану Ивановичу 88 лет и вряд ли он успеет вырастить ребёнка и поднять его на ноги. Как малыш будет жить без отца? Шевель и сама выросла в непростых условиях, поэтому она не хочет подобных проблем своим детям.

Краско по-прежнему хорошо относится к бывшей жене и не может позволить себе просто так выгнать её на улицу. Он предоставил ей возможность и дальше проживать в его квартире, пока она не найдет достойную работу и сама себя сможет обеспечить. Не смотря на это Шевель в скором времени планирует отметить свой день рождения в Израиле вместе со своими родственниками, к которым она периодически ездит в гости. Иван Иванович намерен поддерживать экс-супругу и помогать ей. Он всегда говорил, что расставаться нужно уметь по-человечески и сейчас старается следовать своим убеждениям. В ближайших планах Краско переезд к матери его детей — Наталье Вяль, которая готова принять актера обратно. Наталью Шевель он считает очень хорошим человеком, но слишком самостоятельной, что мешает ей по жизни. Мало кому удается сохранить дружеские отношения после развода. Судя по всему этой паре это удалось и они продолжают общаться.

Как вы думаете была ли между ними настоящая любовь? Или вы разделяете мнение тех, кто считает всю эту мелодраму - хорошо разыгранным коммерческим сюжетом, принесшим немалые гонорары ее участникам и продюсерам?

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