ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Бывшая жена Ивана Краско снова беременна
Анастасия ШИЛОВА   
24 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Несколько лет назад известный артист Иван Краско женился на своей студентке Наталье Шевель. Многим показался странным такой союз, ведь разница в возрасте супругов составила целых 60 лет. И вот через 3 года супруги развелись. По словам Ивана Ивановича это произошло из-за измены Шевель.

Бывшая жена Ивана Краско снова беременна

88-летний актёр не привык быть один и уже через несколько месяцев переехал жить к своей бывшей жене Наталье Вяль, с которой он собирался снова вступить в брак. Известно, что Краско уговаривал её выйти за него замуж, но Наталья взяла время на раздумье.

Несмотря на развод, Шевель заверяет, что ей небезразлична судьба экс-мужа, и она старается всячески разоблачить свою "соперницу". Девушка вызвала Вяль в студию программы “На самом деле”, чтобы задать ей несколько вопросов, заодно проверив их правдивость на детекторе лжи. Дело в том, что Вяль заявила о своей беременности, а Шевель хочет уберечь Краско от женитьбы и считает, что его просто обманывают. Кроме того, Наталья Шевель обвинила Наталью Вяль в собственном разводе, хотя всем известно, что Краско сам решил вернуться к матери двоих своих детей. В свою очередь, Вяль немало удивила зрителей, сказав, что не собирается замуж за пожилого актера и беременна от другого мужчины, имя которого она отказалась называть.

Вскоре к разговору присоединился Александр Большаков, который рассказал, что давно любит Вяль и хочет на ней жениться, но кто же отец её ребёнка - так и осталось загадкой. Женщина уверяет, что и сама не знает, от кого ее будущий малыш. Вполне возможно, что это Большаков, но уж точно не Краско. Её избранник согласился пройти проверку на детекторе лжи и шокировал признанием, что Вяль приютила Краско из жалости и скоро выставит его за дверь.

Иван Иванович тоже был в студии, и его удивил такой поступок бывшей жены, ведь оказалось, что 10 лет их союза были просто обманом. Его разочаровали обе супруги, и теперь актер хочет посвятить всего себя детям. В его возрасте, наверное, это самый разумный поступок, не так ли?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 