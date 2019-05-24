Бывшая жена Ивана Краско снова беременна

Несколько лет назад известный артист Иван Краско женился на своей студентке Наталье Шевель. Многим показался странным такой союз, ведь разница в возрасте супругов составила целых 60 лет. И вот через 3 года супруги развелись. По словам Ивана Ивановича это произошло из-за измены Шевель.

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88-летний актёр не привык быть один и уже через несколько месяцев переехал жить к своей бывшей жене Наталье Вяль, с которой он собирался снова вступить в брак. Известно, что Краско уговаривал её выйти за него замуж, но Наталья взяла время на раздумье.



Несмотря на развод, Шевель заверяет, что ей небезразлична судьба экс-мужа, и она старается всячески разоблачить свою "соперницу". Девушка вызвала Вяль в студию программы “На самом деле”, чтобы задать ей несколько вопросов, заодно проверив их правдивость на детекторе лжи. Дело в том, что Вяль заявила о своей беременности, а Шевель хочет уберечь Краско от женитьбы и считает, что его просто обманывают. Кроме того, Наталья Шевель обвинила Наталью Вяль в собственном разводе, хотя всем известно, что Краско сам решил вернуться к матери двоих своих детей. В свою очередь, Вяль немало удивила зрителей, сказав, что не собирается замуж за пожилого актера и беременна от другого мужчины, имя которого она отказалась называть.



Вскоре к разговору присоединился Александр Большаков, который рассказал, что давно любит Вяль и хочет на ней жениться, но кто же отец её ребёнка - так и осталось загадкой. Женщина уверяет, что и сама не знает, от кого ее будущий малыш. Вполне возможно, что это Большаков, но уж точно не Краско. Её избранник согласился пройти проверку на детекторе лжи и шокировал признанием, что Вяль приютила Краско из жалости и скоро выставит его за дверь.



Иван Иванович тоже был в студии, и его удивил такой поступок бывшей жены, ведь оказалось, что 10 лет их союза были просто обманом. Его разочаровали обе супруги, и теперь актер хочет посвятить всего себя детям. В его возрасте, наверное, это самый разумный поступок, не так ли?

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