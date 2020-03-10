Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские маски.

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Например, Яна Рудковская на модном показе в Париже появилась в маске, украшенной цветами. Она объяснила это тем, что не захотела портить свой образ обычной маской. А на музыкальном фестивале «Жара» солистки группы «Фабрика», даже выступали в масках. Позже в интервью девушки рассказали, что «сейчас это мировой тренд, и они решили его поддержать».

Пригожин также любит экстравагантные образы и яркую одежду. Но в данном случае он считает, что «флешмоб с масками» создаёт впечатление, что общество глумится над ситуацией в мире. Каждый день от коронавируса умирают люди, так что новая «мода» - это буквально пир во время чумы. Кстати, такую точку зрения поддерживают и многие музыкальные блогеры.

Кроме того, Пригожин проконсультировался с врачом и выяснил, что маски рекомендуется носить только людям, которые уже заболели - чтобы не распространять инфекцию. А вот для здоровых людей ношение маски совершенно бесполезно и не способно уберечь от заражения.

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