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ВОЗ — о коронавирусных мифах и предрассудках. Их немало, оказывается!

По инф. rosbalt.ru   
09 Марта 2020 г.
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На фоне спада эпидемии коронавируса в Китае даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нашла место юмору и собрала самые абсурдные страхи и предрассудки, связанные с новым заболеванием.

ВОЗ — о коронавирусных мифах и предрассудках. Их немало, оказывается!

На сайте ВОЗ развенчали более 20 мифов и рассказали, как грамотно уберечь свое здоровье — и физическое, и моральное.

  • Прежде всего, коронавирус не стоит путать с лихорадкой Эбола или Зика, которые передаются через укусы комаров. Новый вирус — респираторный, то есть, передается воздушно-капельным путем. Чтобы уберечься от него, нужно соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.
  • Еще один миф неизвестной природы связан с тем, что средством профилактики новой инфекции якобы является детская моча. В ВОЗ настоятельно рекомендуют не протирать руки и поверхности мочой в надежде на ее антисептические действия, — вместо этого стоит воспользоваться спиртосодержащим средством.
  • Мифом является также «страх» коронавируса перед низкими температурами. По факту температура тела человека не зависит от погоды на улице, поэтому прогулки на морозе от болезни не спасут (скорее, наоборот).
  • Не спасает от вируса и прием наркотических веществ (есть и такой миф). В ВОЗ предупреждают об опасности таких ложных представлений и о побочных эффектах.
  • Вопреки другим страхам, коронавирус не может передаваться через предметы, например монеты или банкноты. Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях в течение нескольких часов, поэтому от заражения спасет простое мытье рук с мылом.
  • В этой связи в ВОЗ уверяют, что коронавирусом невозможно заразиться через посылки из Китая. Невозможно заразиться и от домашних животных.

Вместе с тем, такие меры, как промывание носа солевым раствором, или употребление чеснока не защищают от коронавируса, хотя и эффективны для профилактики сезонных заболеваний.

Хроника коронавирусной эпидемии на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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