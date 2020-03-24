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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями!

Ульяна АНТОНОВА   
24 Марта 2020 г.
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Накануне просторы интернета буквально взорвала сенсационная новость: у 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней супруги Татьяны Брухуновой родился совместный ребёнок!

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями!


Журналисты выяснили, что долгожданное для пары событие произошло 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Пол малыша пока не сообщается, но неофициальные источники говорят, что это мальчик.

Еще одна пикантная деталь – судя по тому, что никаких признаков беременности Брухуновой никто не замечал (а молодая женщина охотно делится своими фото в социальных сетях, так что любые изменения в фигуре внимательные пользователи сразу бы увидели), ребёнка для пары родила суррогатная мать. Вполне возможно, что супруги таким образом решили «подстраховаться», поскольку, если верить СМИ, у Татьяны в прошлом уже были выкидыши, а возраст «молодого» отца и вовсе ставит под сомнение возможность зачать ребёнка естественным путём.

Журналисты даже выяснили, что данная услуга обошлась паре примерно в 5 миллионов рублей. Обычно суррогатное материнство стоит дешевле – от полутора миллионов, но с учетом родов в престижной клинике и всех остальных затрат, на которые супруги явно не скупились, эта сумма действительно может быть намного больше.

Сам Петросян и его молодая жена, как и обычно, никаких комментариев не дают. Но источники из их окружения подтверждают, что супруги «безумно счастливы» прибавлению в семье.

Отметим, что у Петросяна уже есть взрослая дочь, а вот для Татьяны Брухуновой это первый ребёнок.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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