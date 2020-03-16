Евгений Петросян проводит отпуск в Эмиратах, катаясь на верблюдах

Популярный артист юмористического жанра Евгений Петросян в свои 74 года не перестаёт удивлять. Несколько дней назад в своём Инстаграме он выложил фото и видео с отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.

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В отличие от большинства туристов, Евгений Ваганович решил отдыхать активно. Он отправился в пустыню, где катался на верблюдах.

На видео можно увидеть, что верблюд попался довольно резвый, и юмористу в некоторые моменты пришлось крепко держаться, чтобы не упасть.

У верблюда на морде была надета вязаная маска, что вызвало интерес подписчиков. Оказалось, что маска верблюду нужна не для профилактики коронавируса, а для защиты всадника от знаменитой верблюжьей слюны, которая активно выделяется у животных при физических нагрузках.

Как удалось выяснить журналистам, молодая супруга юмориста Татьяна Брухунова тоже была в ОАЭ, а поездка была подарком ей на день рождения, который она отметила 13 марта. Остановилась супружеская пара в одном из самых престижных отелей Палм-Джумейры.

Также многие пользователи Сети отметили, что Брухунова и Петросян были одеты очень просто, без изысков. Некоторые комментаторы даже советовали юмористу выбросить футболку, а штаны назвали «домашними». Другие наоборот писали, что «вот так можно одеваться просто и со вкусом, тем более, что так делают во всех европейских странах».

Отметим, что юморист умеет не только отдыхать, но и работать. Он по-прежнему активно гастролирует и у него много творческих планов.

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