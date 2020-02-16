Джейн Фонда решила отказаться от пластических операций

К своим 82 годам актриса, писательница и общественная активистка Джейн Фонда успела немало «поработать» над собственным лицом и телом.

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Она никогда не скрывала, что активно пользуется услугами пластических хирургов, поэтому для некоторых поклонников заявление Фонды стало весьма неожиданным.

Актриса объяснила, что постоянно улучшая своё тело, она всего-навсего «пыталась побороть свои комплексы, чтобы стать более уверенной в себе». Но с годами поняла, что эта гонка становится бессмысленной.

В итоге Фонда поблагодарила пластических хирургов, которые помогали ей поддерживать молодость… и решила сделать ставку на натуральную красоту. Для начала – перекрасила волосы, подчеркнув природную седину, и сделала причёску с как бы «растрепанными» прядями. В таком образе Фонда появилась на церемонии вручения «Оскара», и поклонники положительно оценили изменения во внешности любимой актрисы.

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