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Джейн Фонда решила отказаться от пластических операций
Ульяна АНТОНОВА   
16 Февраля 2020 г.
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К своим 82 годам актриса, писательница и общественная активистка Джейн Фонда успела немало «поработать» над собственным лицом и телом.

Джейн Фонда решила отказаться от пластических операций


Она никогда не скрывала, что активно пользуется услугами пластических хирургов, поэтому для некоторых поклонников заявление Фонды стало весьма неожиданным.

Актриса объяснила, что постоянно улучшая своё тело, она всего-навсего «пыталась побороть свои комплексы, чтобы стать более уверенной в себе». Но с годами поняла, что эта гонка становится бессмысленной.

В итоге Фонда поблагодарила пластических хирургов, которые помогали ей поддерживать молодость… и решила сделать ставку на натуральную красоту. Для начала – перекрасила волосы, подчеркнув природную седину, и сделала причёску с как бы «растрепанными» прядями. В таком образе Фонда появилась на церемонии вручения «Оскара», и поклонники положительно оценили изменения во внешности любимой актрисы.

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