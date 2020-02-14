Джейн Фонда доказала, что седина - это модно

82-летняя актриса и общественный активист Джейн Фонда приняла решение перестать бороться с сединой. Звезда не захотела больше скрывать поседевшие пряди... и резко помолодела.

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Фонда не стала менять свой естественный – седой – цвет волос, а наоборот, при помощи особой краски сделала на этом акцент. Теперь Джейн носит стильную короткую стрижку пепельно-серебристого цвета.

Удивительно, но смена имиджа кардинально преобразила внешность актрисы – теперь она выглядит на 20 лет моложе.

Поклонники сделали Фонде множество комплиментов и сравнили ее со Снежной королевой из сказки.

По инф. argumenti.ru

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