«Чувствую себя плохо, но тут ничего не поделаешь»: Нина Ургант рассказала о своём заболевании

Проблемы возраста не обходят стороной наших любимых знаменитостей. Нина Ургант, главная жемчужина фильма «Белорусский вокзал», страдает от болезни Паркинсона.
Для удобства артистки родственники купили ей просторную трёхкомнатную квартиру прямо в центре Петербурга, оснащённую необходимым оборудованием, которое способно немного облегчить жизнь Нины.
Несколько лет бабушке Ивана Урганта приходится жить с болезнью Паркинсона. Врачи пытаются помочь 90-летней женщине, но полностью избавить её от нездоровой проблемы невозможно – лекарства от этого недуга просто-напросто не существует. Стоит отдать должное Нине Николаевне, ведь она старается жить с оптимизмом, невзирая на плохое самочувствие.
– Чувствую себя плохо. Но тут ничего не поделаешь: вы же знаете, сколько мне лет. Как я могу себя чувствовать в этом возрасте? Когда у меня спрашивают про возраст, я отвечаю правду. Мне девяносто лет! А потом задумываюсь: «Господи, Боже мой, этого не может быть! Чудеса в решете просто!», – с улыбкой рассказывает звезда.
День Нины Ургант нередко начитается с сильнейшей боли в позвоночнике. Хоть немного спастись от этого удаётся с помощью лекарств. Иван Ургант помогает своей бабушке, а однажды он даже попытался показать свою родственницу израильскому профессору, но тот не решился проводить хирургическую операцию.
– Сейчас, говорят, появился новый, еще более сложный метод. Но я на это не пойду: нужно, чтобы вскрывали голову и копались в мозгах. Не хочу! Болезнь Паркинсона — нервное заболевание. Может, передалось по наследству, – заметила Нина.
Из-за болезни артистке пришлось больше находиться дома, так что она почти лишилась любимых прогулок по городу. Всего пару-тройку лет назад она могла запросто проехаться по Петербургу на машине, а теперь приходится большую часть времени сидеть в четырёх стенах. Благо, летом Нине Ургант удаётся посетить дачу в Грузино.
– Сижу дома целый день. Смотрю телевизор. Знаю, что периодически идут старые картины, в которых я снималась. Например, «Укротительница тигров». Но я не хочу их смотреть. Не люблю себя на экране. Даже в молодости никогда не смотрела себя по телевизору, – заявила артистка.
Однако всё это уходит на второй план, когда домой к Нине приходят её родственники и друзья. Стоит отметить, что у многих близких для артистки людей очень плотный график работы – взять того же внука Ивана, который сейчас ведёт крайне активную деятельность на телевидении. Но всё равно они не забывают о своей родственнице и периодически навещают бабушку, чтобы она не чувствовала себя одинокой.
Иван Ургант никогда не пропускает день памяти матери. Валерия Кисилева умерла пять лет назад, и каждый год ведущий собирает знакомых и друзей своей матери. После этого он непременно посещает свою бабушку, которая всегда рада его приезду. Иван вместе со своей супругой даже звали Нину Николаевну в Москву на День Победы, но бабушке пришлось отказаться от этого предложения из-за плохого самочувствия.
Иван, если верить словам самой Нины, очень даже хороший внук. Каждый день он звонит своей бабушке и делится с ней последними событиями из своей жизни. Он не стесняется спросить совета у опытной артистки и даже шутки, которые потом появляются в шоу Урганта, в первую очередь слышит именно его знаменитая бабушка. За такие крепкие семейные отношения можно лишь порадоваться, а заодно пожелать самой Нине Ургант не менее крепкого здоровья!
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