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«Чувствую себя плохо, но тут ничего не поделаешь»: Нина Ургант рассказала о своём заболевании
Егор СТУКОВ   
29 Февраля 2020 г.
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Проблемы возраста не обходят стороной наших любимых знаменитостей. Нина Ургант, главная жемчужина фильма «Белорусский вокзал», страдает от болезни Паркинсона.

«Чувствую себя плохо, но тут ничего не поделаешь»: Нина Ургант рассказала о своём заболевании


Для удобства артистки родственники купили ей просторную трёхкомнатную квартиру прямо в центре Петербурга, оснащённую необходимым оборудованием, которое способно немного облегчить жизнь Нины.

Несколько лет бабушке Ивана Урганта приходится жить с болезнью Паркинсона. Врачи пытаются помочь 90-летней женщине, но полностью избавить её от нездоровой проблемы невозможно – лекарства от этого недуга просто-напросто не существует. Стоит отдать должное Нине Николаевне, ведь она старается жить с оптимизмом, невзирая на плохое самочувствие.

– Чувствую себя плохо. Но тут ничего не поделаешь: вы же знаете, сколько мне лет. Как я могу себя чувствовать в этом возрасте? Когда у меня спрашивают про возраст, я отвечаю правду. Мне девяносто лет! А потом задумываюсь: «Господи, Боже мой, этого не может быть! Чудеса в решете просто!», – с улыбкой рассказывает звезда.

День Нины Ургант нередко начитается с сильнейшей боли в позвоночнике. Хоть немного спастись от этого удаётся с помощью лекарств. Иван Ургант помогает своей бабушке, а однажды он даже попытался показать свою родственницу израильскому профессору, но тот не решился проводить хирургическую операцию.

– Сейчас, говорят, появился новый, еще более сложный метод. Но я на это не пойду: нужно, чтобы вскрывали голову и копались в мозгах. Не хочу! Болезнь Паркинсона — нервное заболевание. Может, передалось по наследству, – заметила Нина.

Из-за болезни артистке пришлось больше находиться дома, так что она почти лишилась любимых прогулок по городу. Всего пару-тройку лет назад она могла запросто проехаться по Петербургу на машине, а теперь приходится большую часть времени сидеть в четырёх стенах. Благо, летом Нине Ургант удаётся посетить дачу в Грузино.

– Сижу дома целый день. Смотрю телевизор. Знаю, что периодически идут старые картины, в которых я снималась. Например, «Укротительница тигров». Но я не хочу их смотреть. Не люблю себя на экране. Даже в молодости никогда не смотрела себя по телевизору, – заявила артистка.

Однако всё это уходит на второй план, когда домой к Нине приходят её родственники и друзья. Стоит отметить, что у многих близких для артистки людей очень плотный график работы – взять того же внука Ивана, который сейчас ведёт крайне активную деятельность на телевидении. Но всё равно они не забывают о своей родственнице и периодически навещают бабушку, чтобы она не чувствовала себя одинокой.

Иван Ургант никогда не пропускает день памяти матери. Валерия Кисилева умерла пять лет назад, и каждый год ведущий собирает знакомых и друзей своей матери. После этого он непременно посещает свою бабушку, которая всегда рада его приезду. Иван вместе со своей супругой даже звали Нину Николаевну в Москву на День Победы, но бабушке пришлось отказаться от этого предложения из-за плохого самочувствия.

Иван, если верить словам самой Нины, очень даже хороший внук. Каждый день он звонит своей бабушке и делится с ней последними событиями из своей жизни. Он не стесняется спросить совета у опытной артистки и даже шутки, которые потом появляются в шоу Урганта, в первую очередь слышит именно его знаменитая бабушка. За такие крепкие семейные отношения можно лишь порадоваться, а заодно пожелать самой Нине Ургант не менее крепкого здоровья!

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