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Ивану Урганту пришлось извиняться перед верующими за неуместные шутки
Анастасия ШИЛОВА   
30 Января 2020 г.
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Очередной выпуск популярного шоу Ивана Урганта на "Первом канале" начался не совсем обычно. Вместо юмора зрители увидели извинения ведущего перед верующими.

Ивану Урганту пришлось извиняться перед верующими за неуместные шутки


Напомним, всё началось после рождественского выпуска программы, гостем которой стал легендарный французский, а теперь и российский, актёр Жерар Депардье. Во время передачи, по мнению некоторых верующих, были допущены шутки, ставящие под сомнение христианские традиции. Кроме того, был продемонстрирован коллаж, приклеенный к крышке ноутбука ведущего, на котором вместо волхвов были изображены известные режиссёры - Никита Михалков, Стивен Спилберг и Квентин Тарантино, собравшиеся вокруг Николаса Кэйджа, день рождения которого как раз совпадает с православным Рождеством 7 января.

Представители религиозного движения "Сорок Сороков" посчитали такое поведение на экране оскорбительным и потребовали от Урганта публичных извинений, а также составили текст петиции для закрытия шоу "Вечерний Ургант". На данный момент документ собрал более 15 тысяч подписей. Некоторые даже требуют аннулировать гражданство ведущего и выслать его из страны. Не остался в стороне и депутат Госдумы Николай Зенцов, который написал обращение в Генпрокуратуру с целью установить, нарушил ли Иван Ургант закон в соответствии со статьёй "Об оскорблении чувств верующих".

Не дожидаясь результатов проверки, Ургант в следующем же выпуске извинился перед верующими, которых могли оскорбить его высказывания. Ведущий подчеркнул, что в его словах не было злого умысла, так как его шоу "носит сугубо развлекательный характер". Кроме того, он отметил, что шутки на религиозные темы он считает нормальными - они есть во всём мире, всегда присутствовали в русской культуре, и большинство людей не считает это оскорбительным.

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