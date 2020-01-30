Ивану Урганту пришлось извиняться перед верующими за неуместные шутки

Очередной выпуск популярного шоу Ивана Урганта на "Первом канале" начался не совсем обычно. Вместо юмора зрители увидели извинения ведущего перед верующими.

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Напомним, всё началось после рождественского выпуска программы, гостем которой стал легендарный французский, а теперь и российский, актёр Жерар Депардье. Во время передачи, по мнению некоторых верующих, были допущены шутки, ставящие под сомнение христианские традиции. Кроме того, был продемонстрирован коллаж, приклеенный к крышке ноутбука ведущего, на котором вместо волхвов были изображены известные режиссёры - Никита Михалков, Стивен Спилберг и Квентин Тарантино, собравшиеся вокруг Николаса Кэйджа, день рождения которого как раз совпадает с православным Рождеством 7 января.



Представители религиозного движения "Сорок Сороков" посчитали такое поведение на экране оскорбительным и потребовали от Урганта публичных извинений, а также составили текст петиции для закрытия шоу "Вечерний Ургант". На данный момент документ собрал более 15 тысяч подписей. Некоторые даже требуют аннулировать гражданство ведущего и выслать его из страны. Не остался в стороне и депутат Госдумы Николай Зенцов, который написал обращение в Генпрокуратуру с целью установить, нарушил ли Иван Ургант закон в соответствии со статьёй "Об оскорблении чувств верующих".



Не дожидаясь результатов проверки, Ургант в следующем же выпуске извинился перед верующими, которых могли оскорбить его высказывания. Ведущий подчеркнул, что в его словах не было злого умысла, так как его шоу "носит сугубо развлекательный характер". Кроме того, он отметил, что шутки на религиозные темы он считает нормальными - они есть во всём мире, всегда присутствовали в русской культуре, и большинство людей не считает это оскорбительным.

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