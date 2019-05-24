Чудеса человеческого тела: оригами с помощью рта и скунс-антидепрессант

Вечной загадкой, полной разнообразных тайн, представляется нам собственный организм. И на то есть веские причины: практически каждый день мы знакомимся с неожиданными и странными историями о людском теле и разуме. В сегодняшней подборке новостей вы узнаете о том, как парализованный человек занимается оригами, как скунс помогает своей хозяйке победить депрессию и прочитаете об очередном случае неожиданной беременности.
Чудеса самоконтроля, выдержки и умения показал житель китайской провинции Шаньдун – Гао Гуанли. В свои 29 лет мужчина страдает детским церебральным параличом – у него парализовано всё тело кроме рта.
Впрочем, этот недуг не помешал Гаунли уже в 12-летнем возрасте заняться искусством оригами. Для кого-то это дело и с наличием рук даётся не так уж и просто, а парализованный китаец справлялся со складыванием фигурок лишь с помощью своего рта! Поначалу он часто проглатывал бумажки, но в итоге самоучка научился работать с податливым материалом.
«Для занятия оригами достаточно зубов и языка, – утверждает китаец. – Сначала ты надкусываешь бумагу, намечая основные линии. Затем ты нащупываешь языком выемки и складываешь поделку в этих местах. Это как работа пальцами».
При этом Гуанли умудряется продавать свои творения в собственном интернет-магазине и рассказывать о них на популярной китайской видеоплатформе. Мать умелого китайца призналась, что не могла себе вообразить такого чуда.
Гуанли даже в книге рекордов Гиннесса успел засветиться, ведь он сложил ртом бумажный кораблик всего за три минуты и 34 секунды. А вот сложнейшего для любого оригамщика журавля Гуанли может собрать примерно за 20 минут. Когда-нибудь мужчина надеется создать фабрику, на которой смогут трудиться люди с ограниченными возможностями. К тому же он надеется вдохновлять их своей историей.
В нашей жизни бывают случаи, когда мы сами не может справиться с непростыми обстоятельствами. Порой в таких ситуациях на помощь приходят наши друзья из животного мира. Вот и медсестре Пауле Бавилл из Великобритании её пушистый друг помог справиться с тревожным расстройством. Но этот друг не был самым обычным домашним питомцем: женщина решила прогуливаться по улице с ручным скунсом!
Бавилл всегда испытывала сильный страх перед общественными местами, но её питомец Понго очень помог медсестре справиться с повышенной тревогой. Теперь она спокойно гуляет по улицам, ведь взгляды прохожих прикованы к её маленькому другу, да и сама она специально концентрирует внимание на ручном скунсе, чтобы меньше бояться. У британки есть ещё один питомец, тоже скунс – пятилетний Уилфред.
Жительница Шотландии 20-летняя Стейси Портер никого удивлять своими навыками или помощниками не собиралась. Она вообще не попала бы в этот список, если бы не странная случайность: девушка умудрилась родить ребёнка, хотя она даже не подозревала о беременности.
Но наибольшим потрясением это событие стало для её парня – Дэвида Джонстона. Утром 10 мая сразу после пробуждения он отвлёкся на телефон, на котором значилось 60 пропущенных звонков от его девушки. Парень сразу же позвонил ей и услышал неожиданные слова: «Поднимайся наверх, я родила».
Оказалось, Портер родила прямо в ванной комнате. Дэвид вызвал бригаду медиков, но всё равно окружающий мир для него был как в тумане. «Парамедик отправил меня собирать сумку. По неведомой мне причине за вещами я полез в холодильник», – признался ошарашенный парень.
Портер рассказала, что роды прошли быстро и спокойно. Новорожденную девочку «родители поневоле» назвали Софией. Любопытно, что Портер даже принимала противозачаточные таблетки и совсем не хотела ребёнка. Что ж, теперь ей придётся нянчиться с неожиданным сюрпризом от самой судьбы.
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