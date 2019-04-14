Странные истории человеческого тела

Разные метаморфозы могут происходить с человеческим телом, а самые любопытные происшествия редко проходят мимо новостных лент. Сегодня мы расскажем вам истории о победе над лишним весом, о неожиданной беременности и об ожирении, которое смогло спасти своего «хозяина» от тюремного срока.

Для 32-летней Белинды Броди история набора веса началась в 2007 году. Тогда она переезжала из Новой Зеландии в австралийский город Перт, а беременность ещё больше усложнила её жизнь. Броди признаётся, что после рождения сына она поправилась до 100 килограммов, ведь она могла в одиночку «съесть целую гору выпечки». В итоге её вес достиг 150 килограммов.

Переломным моментом в жизни женщины стал 2013 год. Тогда она прогуливалась со своим ребёнком в зоопарке. Мальчик бегал повсюду, но сама Броди не поспевала за ним, постоянно «потела и задыхалась». Женщина поняла, что дальше так продолжаться не может. С этого момента она стала бегать по утрам, часто тренироваться и заниматься в спортзале. За первый год ей удалось похудеть на 30 килограммов.

Счастливое для британки время – десятая годовщина свадьбы – обернулось ещё большей радостью, когда она решила померить своё платье. Женщина похудела так сильно, что влезла в наряд вместе со своим сыном: «Мы стояли в платье вдвоем, и наши движения не были скованы. Там было так много лишнего пространства», – с улыбкой призналась Броди.

С 2009 года женщине удалось потерять 76 килограммов! Лишний вес ушёл, зато появилась уверенность в себе и занятные увлечения. Теперь женщина занимается единоборствами и нередко гуляет с семьёй по морскому берегу.

А вот житель австралийского Брисбена худеть не стал, хотя весит он целых 250 килограммов! Но это лишь сыграло на руку мужчине, ведь он спасся от тюремного заключения из-за своего ожирения.

Кейд Джонс вообще довольно странный человек, сам себя он называет «охотником за привидениями». Суд много раз привлекал его за оскорбления сотрудников авиакомпании Virgin Airline, а потом мужчина даже стал угрожать персоналу.

Совсем недавно за все проступки суд приговорил Джонса к году тюрьмы, но адвокат вступился за своего подзащитного. Он заметил, что из-за веса в 250 килограммов Джонс просто-напросто не может сесть в тюрьму.

Суд с этим доводом согласился, так что нарушителя отпустили под залог. Только вот если Джонс нарушит закон ещё раз, даже лишний вес не спасёт его от наказания.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

История молодой американки Грейс Маун с лишним весом не связана, но она вызывает не меньше удивления. Девушка и её супруг решили перекусить с друзьями, как вдруг Маун почувствовала резкую боль в районе живота.

Пара решила сразу же обратиться к медикам, а молодой супруг подумал, что у его возлюбленной проблема с камнями в почках. Но никто не ожидал, что совсем скоро у американки отойдут воды, а потом она родит ребёнка.

Маун призналась, что долгое время пила противозачаточные таблетки и совсем не хотела ребёнка. К тому же её неожиданная беременность никак себя не проявляла: утренней слабости и тошноты не было, разве что девушка немного набрала в весе. Но она не придала этому значения, а теперь вот придётся Маун заботиться о внезапном новорожденном.

Странные истории о человеческом теле часто очень сильно отличаются друг от друга. Есть и смешные, и неожиданные, а порой даже немного пугающие и вызывающие сочувствие. Нередко посочувствовать можно сиамским близнецам, но 18-летние братья Шиванат и Шиврам Саху стали исключением. Когда-то они сами отказались от операции по разделению, а сейчас эту операцию сделать уже невозможно. Но братья совсем не против такого расклада, ведь они счастливы жить с «одной душой».

Напоследок можно вспомнить об ещё одной истории чудесного похудения. Кто-то делает это ради себя, а другие сбрасывают вес с мыслями о своих родных. Наташа Киркби из Великобритании потеряла целых 70 килограммов, чтобы заботиться о своей дочери, страдающей от тяжелого недуга. Сложная работа над собой порой может стать настоящей рукой помощи для других людей.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ