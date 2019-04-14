|
Странные истории человеческого тела
|Егор СТУКОВ
|14 Апреля 2019 г.
|
Разные метаморфозы могут происходить с человеческим телом, а самые любопытные происшествия редко проходят мимо новостных лент. Сегодня мы расскажем вам истории о победе над лишним весом, о неожиданной беременности и об ожирении, которое смогло спасти своего «хозяина» от тюремного срока.
Для 32-летней Белинды Броди история набора веса началась в 2007 году. Тогда она переезжала из Новой Зеландии в австралийский город Перт, а беременность ещё больше усложнила её жизнь. Броди признаётся, что после рождения сына она поправилась до 100 килограммов, ведь она могла в одиночку «съесть целую гору выпечки». В итоге её вес достиг 150 килограммов.
Переломным моментом в жизни женщины стал 2013 год. Тогда она прогуливалась со своим ребёнком в зоопарке. Мальчик бегал повсюду, но сама Броди не поспевала за ним, постоянно «потела и задыхалась». Женщина поняла, что дальше так продолжаться не может. С этого момента она стала бегать по утрам, часто тренироваться и заниматься в спортзале. За первый год ей удалось похудеть на 30 килограммов.
Счастливое для британки время – десятая годовщина свадьбы – обернулось ещё большей радостью, когда она решила померить своё платье. Женщина похудела так сильно, что влезла в наряд вместе со своим сыном: «Мы стояли в платье вдвоем, и наши движения не были скованы. Там было так много лишнего пространства», – с улыбкой призналась Броди.
С 2009 года женщине удалось потерять 76 килограммов! Лишний вес ушёл, зато появилась уверенность в себе и занятные увлечения. Теперь женщина занимается единоборствами и нередко гуляет с семьёй по морскому берегу.
А вот житель австралийского Брисбена худеть не стал, хотя весит он целых 250 килограммов! Но это лишь сыграло на руку мужчине, ведь он спасся от тюремного заключения из-за своего ожирения.
Кейд Джонс вообще довольно странный человек, сам себя он называет «охотником за привидениями». Суд много раз привлекал его за оскорбления сотрудников авиакомпании Virgin Airline, а потом мужчина даже стал угрожать персоналу.
Совсем недавно за все проступки суд приговорил Джонса к году тюрьмы, но адвокат вступился за своего подзащитного. Он заметил, что из-за веса в 250 килограммов Джонс просто-напросто не может сесть в тюрьму.
Суд с этим доводом согласился, так что нарушителя отпустили под залог. Только вот если Джонс нарушит закон ещё раз, даже лишний вес не спасёт его от наказания.
История молодой американки Грейс Маун с лишним весом не связана, но она вызывает не меньше удивления. Девушка и её супруг решили перекусить с друзьями, как вдруг Маун почувствовала резкую боль в районе живота.
Пара решила сразу же обратиться к медикам, а молодой супруг подумал, что у его возлюбленной проблема с камнями в почках. Но никто не ожидал, что совсем скоро у американки отойдут воды, а потом она родит ребёнка.
Маун призналась, что долгое время пила противозачаточные таблетки и совсем не хотела ребёнка. К тому же её неожиданная беременность никак себя не проявляла: утренней слабости и тошноты не было, разве что девушка немного набрала в весе. Но она не придала этому значения, а теперь вот придётся Маун заботиться о внезапном новорожденном.
Странные истории о человеческом теле часто очень сильно отличаются друг от друга. Есть и смешные, и неожиданные, а порой даже немного пугающие и вызывающие сочувствие. Нередко посочувствовать можно сиамским близнецам, но 18-летние братья Шиванат и Шиврам Саху стали исключением. Когда-то они сами отказались от операции по разделению, а сейчас эту операцию сделать уже невозможно. Но братья совсем не против такого расклада, ведь они счастливы жить с «одной душой».
Напоследок можно вспомнить об ещё одной истории чудесного похудения. Кто-то делает это ради себя, а другие сбрасывают вес с мыслями о своих родных. Наташа Киркби из Великобритании потеряла целых 70 килограммов, чтобы заботиться о своей дочери, страдающей от тяжелого недуга. Сложная работа над собой порой может стать настоящей рукой помощи для других людей.
Загрузка...
Загрузка...