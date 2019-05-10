«Мозг на лице», жизнь без матки и инсульт в 24 года: неприятные причуды человеческого тела

Человеческий организм – штука очень и очень странная. Некоторые «естественные» изменения кажутся пугающими и жуткими, другие – до боли абсурдными и невозможными. Но даже в самых необычных и неординарных случаях медицина находит выход из ситуации, а человеческая воля и упорство доводят дело до конца. Мы уже писали о странностях человеческого тела, а сегодня мы расскажем вам о том, с какими ещё метаморфозами организма встречаются люди из разных уголков планеты.

Для начала обратимся к истории восьмимесячного мальчика Дэима Мангрио из Пакистана. Он родился с редчайшей аномалией, которую называют мозговой грыжей. Из-за этой особенности мальчик появился на свет с маленькой опухолью на носу, которая с каждым месяцем становилась всё больше. Внутри этой опухоли «хранится» часть мозгового вещества ребёнка, так что просто так избавиться от такой мутации не выйдет. Пока врачи проводят различные анализы и МРТ, чтобы выяснить, сможет ли юнец выдержать операцию.

Изволновавшиеся родители уже потратили все свои деньги на докторов. Они даже не пожалели крупную сумму, которую откладывали на свадьбу старшей дочери. Мать Дэима с печалью признаётся, что «нарост причиняет ребёнку боль и мешает видеть». Будем надеяться, что доктора смогут помочь избавить мальчика от ненужного «мозга на лице».

У жительницы США Кейлы Эдвардс проблема совершенно другого рода. Из-за редчайшего врожденного порока у женщины отсутствуют важные половые органы, которые играют главную роль в процессе зачатия ребёнка: матка и влагалище.

Уже в юном возрасте Кейла смирилась с тем, что никогда не сможет иметь детей. Но в 2017 году врачи подарили надежду женщине, когда они смогли успешно пересадить матку одной из своих пациенток. Кейла записалась на такую же операцию вместе со своим мужем, для чего они даже переехали в Техас из Вашингтона, чтобы жить ближе к медицинскому центру.

Им удалось найти подходящего донора, но в первый раз операция сорвалась. Спустя год женщине всё-таки пересадили матку от другого донора, после чего провели операцию по искусственному оплодотворению – процедуру ЭКО. Но и в этот раз первая попытка оказалась неудачной!

Впрочем, супруги сдаваться не собирались, что принесло им ожидаемый успех: четвертая процедура в январе 2019 года оказалась успешной. Кейл ожидает увидеть своего «невозможного» ребёнка в октябре этого года. К слову, женщина может стать третьей в мире, кому удалось выносить ребёнка в пересаженной матке.

Жительница Великобритании Элизабет Кей столкнулась с более распространённой проблемой – инсультом. С другой стороны, эта беда коснулась девушки, которой было всего 24 года. В один момент она просто почувствовала сильную головную боль, после чего её ноги онемели, и Кей упала без сил. С трудом ей удалось вызвать скорую, а сами врачи без промедления доставили пациентку в больницу.

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Срочная операция по удалению тромба из мозга прошла успешно, но период восстановления оказался долгим и тяжёлым. Кей признаётся, что совсем не помнит свою первую неделю в клинике. Говорить она могла, только вот голос её сильно изменился, да и слова девушка подбирала с трудом. Ей пришлось заново учиться ходить и стоять.

По словам британки, её родственники делали всё, чтобы она вновь смогла жить полной жизнью. Со временем родные чуть ослабили свою опеку, ведь девушка хотела своими силами справиться с нависшей проблемой.

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