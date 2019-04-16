Чего боятся граждане России? Сверьте свои ощущения с данными опроса!

Коммуникационное агентство КРОС провело исследование «Национальный индекс тревожностей», в котором проанализировало главные постоянные страхи опрошенных жителей России. Выдержки из доклада об исследовании приводит РБК.

В 2019 году больше всего участников исследования жаловались на страх перед взрывом бытового газа, после соответствующего происшествия в Магнитогорске. Эксперты поясняют, что люди проецируют случившееся на себя, однако «приживаемость» данного страха невысока: по всей видимости, опрошенные скептически восприняли официальную версию событий.

В числе постоянных страхов опрошенных россиян — резкий рост цен на товары и услуги и гонка вооружений.

Авторы исследования подчеркивают, что «приживаемость» страхов не всегда связана с информационным полем. В частности, постоянным страхом россиян стала боязнь пострадать от беспризорных собак. СМИ, по мнению авторов исследования, «не чувствуют» эту тему.

Еще один «приживаемый» страх — изоляция российского интернета, которую активно обсуждают в социальных сетях, однако СМИ не акцентируют внимание на возможных негативных последствиях.

Напомним, что наш портал для пожилых регулярно публикует данные о настроениях граждан, которые выясняются в результате опросов. У вас есть возможность сопоставить свои ощущения и представления с мнением большинства (или меньшинства, ведь по многим темам общественное мнение резко расколото!)

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Polit.ru

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