Каких-либо слов Путина про "пенсионную повышку" пока не ждем (вроде бы это имеет в виду пресс-секретарь Президента)

Президент РФ Владимир Путин выскажет свои предложения по законопроекту об изменениях в пенсионной системе, если посчитает нужным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мне нечего сказать. Если президент посчитает это необходимым, он это сделает. Но пока мне нечего сказать», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что президент может на следующей неделе объявить о смягчении положений соответствующего законопроекта.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявлял, что ему не нравятся варианты по изменению возраста выхода на пенсию.

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались», — отмечал Путин.

«И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — добавил он.

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