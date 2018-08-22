Против "пенсионной повышки": еще раз — аргументы профсоюзов

Абсолютное большинство — 90% — членов профсоюзов высказались против повышения пенсионного возраста, заявил на «больших слушаниях» по пенсионной реформе в Госдуме глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Аналогичное мнение представили и в Конфедерации труда. Напомним, мнение профсоюзников потребовалось на "больших слушаниях по пенсионной реформе", прошедших в Госдуме (их итогом стало полное впечатление: власти будут и дальше настаивать на собственной суровой концепции увеличения срока выхода на пенсию).

Михаил Шмаков, глава ФНПР

Как передает корреспондент «Росбалта», Шмаков подчеркнул, что при принятии законопроекта в первом чтении был нарушен регламент: документ не был внесен на предварительное обсуждение трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Важнейший закон, указал Шмаков, принимали поспешно, в обход комиссии. По его словам, он получил уже огромное количество негативных отзывов на законопроект.

Также, добавил Шмаков, подобный «сложнейший» вопрос нельзя рассматривать и на референдуме, нужна широкая дискуссия, подробный анализ и тщательная проработка. Шмаков напомнил о том, как разрабатывали и принимали Трудовой кодекс: документ долгое время буквально постатейно готовила и обсуждала рабочая группа экспертов. Теперь Трудовой кодекс «работает», сказал Шмаков, хотя и нуждается в постоянной корректировке. Рассматривать же пенсионную реформу «по кускам», вырывая из контекста то льготы отдельным категориям граждан, то повышение пенсионного возраста — значит создавать «лоскутное одеяло», которое работать не будет, заключил он.

***

Безработица в России к концу переходного периода пенсионной реформы резко подскочит. С таким прогнозом выступил на «больших слушаниях» в Госдуме вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Как передает корреспондент «Росбалта», Шеин назвал цифру – 14 млн безработных. В конфедерации, подчеркнул он, выступают резко против планов властей по повышению пенсионного возраста. По его словам, демографических предпосылок для повышения пенсионного возраста не существует. Реформа вызвана экономическими причинами, которые, в свою очередь, возникли из-за действий властей, в том числе налоговых преференций.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ