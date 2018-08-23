В Петербурге — есть первая заявка на референдум о "пенсионной повышке"

В Горизбирком Петербурга поступило первое ходатайство о регистрации региональной подгруппы по проведению общероссийского референдума, посвященного пенсионной реформе. Напомним, недавно Центризбирком согласовал в принципе аж несколько формулировок подобного опроса сразу - признав, что теоретически скандальный законопроект может быть отметен народным волеизъявлением.

Как рассказали корреспонденту «Росбалта» в комиссии, проверка документов будет продолжаться в течение 15 дней. Собрание инициативной группы прошло накануне, в нем приняли участие более 100 человек. Одним из организаторов выступил член общественного совета Калининского района, гендиректор АО «Компонент» Владимир Кушпиль.

Вопрос, выносимый на референдум, звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Данная формулировка совпадает с той, что была подана в ЦИК активистами из Нижнего Новгорода. Если она найдет поддержку в 43 регионах РФ, то действительно может быть вынесена на референдум — в том случае, если удастся собрать подписи 2 млн граждан в поддержку.

Одновременно к подаче в Горизбирком документов готовится региональная подгруппа от КПРФ. Их собрание должно состоятся сегодня, 22 августа. Но по одному вопросу в комиссии субъекта может быть зарегистрирована только одна подгруппа. Таким образом при прочих равных коммунисты могут лишиться Петербурга как одного из 43 субъектов, так как подадут ходатайство позднее конкурентов. Однако пока ни одна из региональных подгрупп не зарегистрирована, шанс у них еще есть.

Напомним, что у идеи референдума - масса юридических нюансов, которые могут не дать ей реализоваться. Главная проблема: в регионе должно идти "предварительное голосование в поддержку" всего одной формулировки вопроса. Т.е. "подгруппы", если они стремятся к общей цели, не должны бы конкурировать между собой. Между тем, конкуренция уже сейчас разворачивается на наших глазах.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ