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Антонио Бандерас снова показал свою молодую возлюбленную
Анастасия ШИЛОВА   
16 Августа 2018 г.
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Известный актёр Антонио Бандерас дважды состоял в официальном браке и его второй союз на удивление продержался долго — целых 12 лет. Весной 2014 года Бандерас и Мелани Гриффит развелись, причем со скандалом. Скорее всего причиной развода стала Николь Кемпел, с которой актёра стали замечать вскоре после разрыва с супругой. Пара, до сих пор часто появляется на людях и на различных мероприятиях, хотя узы брака их не связывают. Новая избранница моложе него на 21 год, но это никого не смущает. Видимо сейчас стало модным вступать в разновозрастные отношения, так как многие знаменитости выбирают спутницу помоложе, хотя бывают случаи что и наоборот.

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Сейчас актёр старается сниматься только в сериалах, например сериал “Гений”, где Бандерас сыграл Пабло Пикассо. Чтобы быть в этой роли он даже побрился налысо. Однако высокобюджетные картины также рассматриваются и актёр задействован и в других проектах. Поэтому Голливудская звезда ещё не раз порадует поклонников своим творчеством.

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Недавно влюбленные были на благотворительном бале в Испании, где собирались средства на развитие медицины и образования. На этом вечере 37-летняя Николь произвела фурор. Она появилась в удивительном алом платье, расшитом бисером и отлично смотрелась рядом с Бандерасом в чёрном костюме. Актёр был ведущим гала-концерта, а его спутница ходила за ним по пятам. Им явно вместе хорошо и интересно. Однако Бандерас недавно заявил, что больше не собирается жениться и его вполне устраивают такие отношения с Николь. К тому же он рад, что она не актриса, как его бывшие жены. С Кемпел он впервые почувствовал покой и стабильность. Его избранница не желает привлекать к себе чрезмерного внимания и Бандерасу явно это по душе. Что ж, надеемся что актёр наконец-то нашёл свою половинку и будет с ней счастлив. Не так ли?

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