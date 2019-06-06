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Александр Панкратов-Черный попал в больницу с детской площадки
Ульяна АНТОНОВА   
06 Июня 2019 г.
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Народный артист России и Южной Осетии Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве. Актеру внезапно стало плохо утром 6 июня во время съемок фильма  на детской площадке, расположенной на Фрунзенской набережной.

Александр Панкратов-Черный попал в больницу с детской площадки

Первоначально СМИ сообщили, что Панкратов-Черный доставлен в реанимацию одной из столичных клиник, где его состояние оценили как тяжелое. Однако позже супруга актера Юлия Монахова рассказала, что Александр Васильевич просто перегрелся на солнце, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

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