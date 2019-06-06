Александр Панкратов-Черный попал в больницу с детской площадки

Народный артист России и Южной Осетии Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве. Актеру внезапно стало плохо утром 6 июня во время съемок фильма на детской площадке, расположенной на Фрунзенской набережной.

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Первоначально СМИ сообщили, что Панкратов-Черный доставлен в реанимацию одной из столичных клиник, где его состояние оценили как тяжелое. Однако позже супруга актера Юлия Монахова рассказала, что Александр Васильевич просто перегрелся на солнце, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

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