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Александра Панкратова-Черного сняли с авиарейса за дебош
По инф. Polit.ru   
18 Апреля 2019 г.
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Актер Александр Панкратов-Черный оказался в центре скандала после происшествия на борту самолета. В распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись, на которой запечатлен инцидент.

Александра Панкратова-Черного сняли с авиарейса за дебош

На видео артист возмущается отказом бортпроводников принести ему заказанный алкоголь. После этого Панкратова-Черного попросили покинуть самолет.



В авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили факт конфликтной ситуации, но не уточнили, кто в ней участвовал. В то же время, источник, близкий к авиакомпании, утверждает, что Панкратов-Черный был пьян, прошел в салон бизнес-класса без предъявления посадочного талона и сразу же в нецензурной форме потребовал спиртное.

Супруга артиста Юлия Монахова назвала обвинения в адрес мужа беспочвенными. По ее словам, театральное агентство, которое организовывало гастроли, будет разбираться с авиакомпанией. Лайнер «Аэрофлота» должен был вылететь из Барнаула в Москву.

Polit.ru

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