Александра Панкратова-Черного сняли с авиарейса за дебош

Актер Александр Панкратов-Черный оказался в центре скандала после происшествия на борту самолета. В распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись, на которой запечатлен инцидент.





На видео артист возмущается отказом бортпроводников принести ему заказанный алкоголь. После этого Панкратова-Черного попросили покинуть самолет.

В авиакомпанииподтвердили факт конфликтной ситуации, но не уточнили, кто в ней участвовал. В то же время, источник, близкий к авиакомпании, утверждает, что Панкратов-Черный был пьян, прошел в салон бизнес-класса без предъявления посадочного талона и сразу же в нецензурной форме потребовал спиртное.Супруга артистаназвала обвинения в адрес мужа беспочвенными. По ее словам, театральное агентство, которое организовывало гастроли, будет разбираться с авиакомпанией. Лайнер «Аэрофлота» должен был вылететь из Барнаула в Москву.

Polit.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ