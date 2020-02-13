«Абсолютно провальная попытка сделать хорошую программу»: зрители ополчились на новое шоу Ксении Собчак

Бывший кандидат в президенты России, светская львица» и знаменитая на всю страну журналистка Ксения Собчак пару дней назад дала старт своему новому шоу «Док-Ток». Начиналось оно с красивых обещаний о «новом формате для отечественного телевидения», а продолжилось массовым недовольством зрителей, которые не увидели в этом проекте ничего нового.

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Ксения бережно хранила интригу с прошлого года, понемногу подкармливая своих фанатов новой информацией – чтобы не заскучали. Телеведущая заявляла о «принципиально новом шоу», которое точно стоит ждать. Идея проекта и вправду выглядела очень даже ничего – в новом формате зрителям обещали расследование, которое будут проводить прямо в студии проекта, да ещё и целую сюжетную линию, поставленную в виде документального фильма.

И вот 10 февраля состоялась премьера «Док-Ток» на Первом канале, а главными героинями стали сёстры Хачатурян. Сама история сестёр наделала шуму по всей стране, ведь девушки убили собственного отца. Кто-то считает, что он получил по заслугам – девушки обвиняли отца в моральном и физическом насилии. Другие же не видят в действиях сестёр «необходимой самообороны», обвиняя уже их в излишней жестокости.

Так или иначе, тема для шоу получилась довольно «горячая», но вот сама передача сильно разочаровала зрителей. Обещанной новизны никто не заметил, за что многие стали активно критиковать ток-шоу Собчак.

Когда запись передачи попала в Сеть, на неё сразу же набросились пользователи интернета, оставив пару тысяч дизлайков – «пальцев вниз», и сотни разочарованных комментариев. Негативные сообщения начинались с довольно безобидного «ничего нового», заканчиваясь чем-то совсем неприятным для авторов шоу: «Абсолютно провальная попытка сделать хорошую программу. А в Ксении все больше разочаровываюсь как в журналисте и, тем более, как в ведущей».

Второй выпуск передачи был посвящен жизни самого убитого Михаила Хачатуряна. О мотивах его действий съёмочная группа рассказала с помощью документальных кадров и одного архивного видео, на котором можно без проблем разглядеть хаос и бардак в доме Михаила.

Племянник мужчины Арсен не считает своего родственника виновным в происходящем, даже наоборот, обвиняет во всём самих сестёр.

– Дядю просто достал весь этот срач. Я вообще не понимаю, как можно было довести взрослого человека, чтобы он взял в руки телефон и начал это снимать. Во время одного из следственных мероприятий из квартиры изъяли 14 грязных трусов! Они были повсюду разбросаны. Тогда я начал понимать весь тот ужас, который творили девочки, – заявил Арсен.

Впрочем, в эфире ток-шоу зрители воочию увидели снимки, на которых отец жестоко обращался со своими дочерьми. Однажды он даже ударил одну из девушек ключами с такой силы, что у неё пошла кровь. Этот снимок девушка отправила Арсену, но тот якобы попросил её никому не рассказывать о произошедшем.

Племянник Михаила, впрочем, и здесь встал на защиту своего покойного дяди: «Им было хорошо. У них были деньги, модная одежда. Михаил никогда не был жадным. Девочки жили открыто и наслаждались свободой. Говорить о том, что они были в заточении, нельзя, хотя бы потому что шесть раз в году он уезжал и оставлял их одних. Он вообще на них руку не поднимал».

О жестоком обращении отца с дочерьми не знала даже их мать Аурелия Дундук. Женщина покинула семью, но на тот момент считала, что её экс-возлюбленный вёл себя агрессивно лишь по отношению к ней.

Пока это всё, о чём рассказало нам новое шоу Ксении Собчак. Но выпуски ещё будут продолжаться, так что как минимум до конца громкой истории Михаила Хачатуряна ток-шоу доберётся. А вот справится ли Ксения с критикой скучающих зрителей, которые запросто могут обрушить рейтинги – время покажет.

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