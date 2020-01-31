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Сестрам Хачатурян переквалифицируют обвинение с убийства на самооборону
По инф. rosbalt.ru   
31 Января 2020 г.
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Генпрокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на оборону. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

Адвокат: Обвинение сестрам Хачатурян могут переквалифицировать на самооборону

«Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего», — отметил он.

По его словам, «у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, <…> в связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования».

Сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в июле 2018 года. По мнению следствия, девушки убили своего отца из-за того, что он избивал и насиловал их. Защита считает случившееся самообороной и просит, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

Первое время сестер содержали в СИЗО. В сентябре девушек перевели под домашний арест, а в декабре с них сняли электронные браслеты, которые отслеживают их передвижение. Таким образом, девушкам официально разрешили выходить на улицу в любое время.

Неужели все-таки в этой истории восторжествует здравый смысл и выносить приговор девушкам будет суд присяжных? Если да, то это можно считать своего рода победой, ведь эта история имеет прямое отношение к нервному обсуждению законопроекта о бытовом и домашнем насилии.

Напомним и другие заголовки об этой кошмарной истории:

По инф. rosbalt.ru

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