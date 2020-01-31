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Сестрам Хачатурян переквалифицируют обвинение с убийства на самооборону
|По инф. rosbalt.ru
|31 Января 2020 г.
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Генпрокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на оборону. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
«Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего», — отметил он.
По его словам, «у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, <…> в связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования».
Сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в июле 2018 года. По мнению следствия, девушки убили своего отца из-за того, что он избивал и насиловал их. Защита считает случившееся самообороной и просит, чтобы дело рассматривал суд присяжных.
Первое время сестер содержали в СИЗО. В сентябре девушек перевели под домашний арест, а в декабре с них сняли электронные браслеты, которые отслеживают их передвижение. Таким образом, девушкам официально разрешили выходить на улицу в любое время.
Неужели все-таки в этой истории восторжествует здравый смысл и выносить приговор девушкам будет суд присяжных? Если да, то это можно считать своего рода победой, ведь эта история имеет прямое отношение к нервному обсуждению законопроекта о бытовом и домашнем насилии.
Напомним и другие заголовки об этой кошмарной истории:
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